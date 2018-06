Así puedes ver en vivo el Mundial Rusia 2018 desde tu smartphone de forma legal

Rommel Yupanqui 12.06.2018 / 11:45 AM

¿Estás en el carro, yendo al trabajo, y no tienes la TV cerca como para ver el partido de la Selección Peruana? Pues tranquilo. Existen diversas aplicaciones para poder ver el Mundial Rusia 2018 en vivo y de forma legal.

Sabemos que muchos se animarán a transmitir a través de Facebook, vía streaming, o cualquier web, las cuáles pueden contener virus, los partidos de evento deportivo. Sin embargo, es mejor verlos por los diversos medios oficiales.

Tanto en Perú como en el mundo, algunos canales cuentan con los derechos y autorización de la FIFA para transmitir el Mundial Rusia 2018 no solo en la televisión, sino en todas sus plataformas, incluyendo las apps.

Es por ello que te hemos elaborado una serie de aplicativos para que no te pierdas ningún detalle. Cabe destacar que en algunos casos la app se encontrará inhabilitada para no observar un determinado partido, ya que se han firmado contratos solo para ciertas transmisiones.

en méxico

En abierto, Televisa y TV Azteca serán las cadenas encargadas de la transmisión de buena parte de los partidos más atractivos. Y todo parece indicar que además, TV Azteca transmitirá cada juego por su propia aplicación. Para ello te dejamos el enlace desde Google Play

en argentina

Aunque es un poco complicado saber si realmente alguien transmitirá el Mundial desde una aplicativo, lo que sabemos es que en dicha zona televisoras como Televisión Publica Argentina, TyC Sports y DirecTV Sports transmitirán los partidos en vivo.

en colombia

En Colombia se repetirá una historia similar con DirecTV. Si tienes una suscripción podrás acceder a los partidos a través de su app en tu móvil. Para descargarlo, solo presiona el siguiente enlace.

en perú

AdemáS de DirectTV Sport, Latina transmitirá gratuitamente los partidos más importantes de la copa del mundo a través de su aplicación, especialmente los de Perú. Esta también puedes encontrar gratis en la Playstore.

en españa

Mitele, la app oficial de contenidos del grupo Mediaset, implementará un reproductor online de contenido por streaming que emite la señal en directo de canales que transmitirán el Mundial Rusia 2018. De esta manera, bajándote alguna de las apps de T5, Cuatro o BeMad, podrás acceder a los partidos que transmitirán estas cadenas. Descárgala aquí.

Fixture Mundial Rusia 2018

Este es el fixture y calendario oficial de los 64 partidos del Mundial Rusia 2018, que arranca este jueves 14 de junio con el partido entre Rusia y Arabia Saudita. La relación de partidos te la presentamos a continuación con la fecha, hora y ciudad programadas por la FIFA.

Grupo A

14 de junio: Rusia vs Arabia Saudita –Moscú – 10 am

15 de junio: Egipto vs Uruguay – Ekaterimburgo – 7 am

19 de junio: Rusia vs Egipto – San Petersburgo – 1 pm

20 de junio: Uruguay vs Arabia Saudita – Rostov del Don – 10 am

25 de junio: Uruguay vs Rusia – Samara – 9 am

25 de junio: Arabia Saudita vs Egipto – Volgogrado – 9 am

Grupo B

15 de junio: Marruecos vs Irán – San Petersburgo – 10 am

15 de junio: Portugal vs España – Sochi – 1 pm

20 de junio: Portugal vs Marruecos – Moscú – 7 am

20 de junio: Irán vs España – Kazán – 1 pm

25 de junio: Irán vs Portugal – Saransk – 1 pm

25 de junio: España vs Marruecos – Kaliningrado – 1 pm

Grupo C

16 de junio: Francia vs Australia – Kazán – 5 am

16 de junio: Perú vs Dinamarca – Saransk – 11 am

21 de junio: Francia vs Perú – Ekaterimburgo – 10 am

21 de junio: Dinamarca vs Australia – Samara – 7 am

26 de junio: Dinamarca vs Francia – Moscú – 9 am

26 de junio: Australia vs Perú – Sochi – 9 am

Grupo D

16 de junio: Argentina vs Islandia – Moscú – 8 am

16 de junio: Croacia vs Nigeria – Kaliningrado – 2 pm

21 de junio: Argentina vs Croacia – Nizhni Nóvgorod – 1 pm

22 de junio: Nigeria vs Islandia – Volgogrado – 10 am

26 de junio: Nigeria vs Argentina – San Petersburgo – 1 pm

26 de junio: Islandia vs Croacia – Rostov del Don – 1 pm

Grupo E

17 de junio: Costa Rica vs Serbia – Samara – 7 am

17 de junio: Brasil vs Suiza – Rostov del Don – 1 pm

22 de junio: Brasil vs Costa Rica – San Petersburgo – 7 am

22 de junio: Serbia vs Suiza – Kaliningrado – 1 pm

27 de junio: Serbia vs Brasil – Moscú – 1 pm

27 de junio: Suiza vs Costa Rica – Nizhni Nóvgorod – 1 pm

Grupo F

17 de junio: Alemania vs México – Moscú – 10 am

18 de junio: Suecia vs Corea del Sur – Nizhni Nóvgorod – 7 am

23 de junio: Alemania vs Suecia – Sochi – 10 am

23 de junio: Corea del Sur vs México – Rostov del Don – 1 pm

27 de junio: Corea del Sur vs Alemania – Kazán – 9 am

27 de junio: México vs Suecia – Ekaterimburgo – 9 am

Grupo G

18 de junio: Bélgica vs Panamá – Sochi – 10 am

18 de junio: Túnez vs Inglaterra – Volgogrado – 1 pm

23 de junio: Bélgica vs Túnez – Moscú – 7 am

24 de junio: Inglaterra vs Panamá – Nizhni Nóvgorod – 7 am

28 de junio: Inglaterra vs Bélgica – Kaliningrado – 1 pm

28 de junio: Panamá vs Túnez – Saransk – 1 pm

Grupo H

19 de junio: Polonia vs Senegal – Saransk – 7 am

19 de junio: Colombia vs Japón – Moscú – 10 am

24 de junio: Polonia vs Colombia – Kazán – 10 am

24 de junio: Japón vs Senegal – Ekaterimburgo – 1 pm

28 de junio: Senegal vs Colombia – Samara – 9 am

28 de junio: Japón vs Polonia – Volgogrado – 9 am

Octavos de final

30 de junio: 1A vs 2 B – Sochi – 1 pm

30 de junio: 1C vs 2D – Kazán – 9 am

1 de julio: 1B vs 2A – Moscú – 9 am

1 de julio: 1D vs 2C – Nizhni Nóvgorod – 1 pm

2 de julio: 1E vs 2F – Samara – 9 am

2 de julio: 1G vs 2H – Rostov del Don – 1 pm

3 de julio: 1F vs 2E – San Petersburgo – 9 am

3 de julio: 1H vs 2G – Moscú – 1 pm

Cuartos de final

6 de julio: Ganador octavos 1 vs Ganador octavos 2 – Nizhni Nóvgorod – 9 am

6 de julio: Ganador octavos 3 vs Ganador octavos 4 – Kazán – 1 pm

7 de julio: Ganador octavos 5 vs Ganador octavos 6 – Sochi – 9 am

7 de julio: Ganador octavos 7 vs Ganador octavos 8 – Samara – 1 pm

Semifinales

10 de julio: Ganador cuartos 1 vs Ganador cuartos 2 – San Petersburgo – 1 pm

11 de julio: Ganador cuartos 3 vs Ganador cuartos 4 – Moscú – 1 pm

Tercer puesto

14 de julio: Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 – San Petersburgo – 9 am

Final

15 de julio: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 – Moscú – 1 pm