Así puedes instalar la beta oficial de iOS 12 en tu iPhone

El sistema operativo de todos los dispositivos de Apple, especialmente los más actuales, ha aterrizado. Se llama iOS 12 y cuenta con una serie de cambios que, aseguramos, te gustarán mucho no solo por su diseño, sino por las funcionalidades que te ofrece.

¿Quieres ser el primero en querer tenerlo en tus manos? Para ello debes seguir los siguientes pasos y así tener sumo cuidado al momento de instalar los comandos y programas a tu dispositivo.

Lo primero que debes hacer es suscribirnos al programa de betas de iOS 12. Para ello iremos a través de este enlace. Según algunos usuarios de Reddit, aseguraron que es mejor usar el navegador Safari, a fin de que la web corra de forma normal y termine por cerrarse.

El siguiente paso es acceder con nuestro ID de Apple; pulsamos sobre el botón ‘Sign Up’ y añadimos nuestras credenciales. A continuación elegimos la pestañ iOS y pulsamos sobre ‘Download profile’ dentro del segundo apartado.

En ese entonces veremos que se abre una ventana emergente que nos solicita permiso para abrir los Ajustes, aquí tan solo tenemos que pulsar ‘Aceptar’.

Al abrirse los ajustes veremos que se abre otra ventana en la que nos pide permiso para instalar el perfil para la beta, aceptamos de nuevo para que se instale y a continuación, nos preguntará si aceptamos que se reinicie el terminal, damos permiso y esperamos a que se ejecute el reinicio.

Una vez que el terminal se haya vuelto a iniciar volvemos a los ajustes del teléfono y dentro de la opción “General” veremos que tenemos un aviso en “Actualización de software”. Si entramos dentro de ella, nos mostrará que la beta pública de iOS 12 está lista para su descarga.

Pulsamos sobre “descargar e instalar” y esperamos a que termine de instalarse para pulsar sobre después en “descargar”. Una vez ha terminado, nuestro dispositivo se reiniciará y podremos comenzar a utilizarla.

Eso es todo lo que tienes que hacer. Recuerda que los dispositivos que son compatibles con este nuevo sistema operativo son, por ejemplo, el iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus.