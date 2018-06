Así puedes evitar que WhatsApp muestre tus notificaciones en la pantalla de bloqueo

WhatsApp es la aplicación de mensajería rápida que es utilizada por la mayoría de personas en el mundo para intercambiar mensajes de textos, como imágenes, videos, audios, entre otro tipo de cosas muy personales.

Pero a veces nos molesta demasiado no tener ese mensaje almacenado en nuestras notificaciones, y a veces es bastante fastidioso que alguien, como es el caso de nuestra pareja, vea que no hemos respondido o no queremos ver un determinado texto de WhatsApp por algún motivo.

Para ello te enseñaremos el siguiente truco para que evites tener esa notificación esperando y dejando que la otra persona sepa que tienes un mensaje de WhatsApp allí, en tu smartphone.

Lo primero que debes hacer es ir a configuración en WhatApp y ahí desactivar la función de previsualización. Si también quieres que no se pueda ver quién te manda mensajes entonces debes desactivar las notificaciones pero en este caso para saber si tienes algún mensaje tendrás que acudir a la app.

Con ello ya no se verá nada mas que el logo que tienes un mensaje nuevo en la aplicación o tu celular. Algo bastante eficiente para quienes desean mantener su privacidad cuidada.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.