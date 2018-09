Así funciona la Inteligencia Artificial de los televisores de LG

Rommel Yupanqui 19.09.2018 / 11:40 AM

¿Ya le puedes hablar al televisor? Al igual que los smartphone, el segmento de TV se está actualizando constantemente, y es que también funcionan con la muy presente inteligencia artificial.

Este elemento le permite al dispositivo no solo conocer tus gustos, sino aprender junto contigo las cosas que te gustan e intereses. Es el caso de los televisores de LG, que ahora cuentan con IA y puedes manipularlo con solo decirle una serie de comandos.

Según la compañía desde junio de este año se ha integrado una tecnología a sus televisores que te permite responder a tus peticiones o que incluso pueda adelantarse a ellas.

Esto supone una auténtica revolución que cambiará para siempre la forma en la que interactúas con el televisor. Sin duda alguna, un avance equiparable al que supuso en su día la invención del mando a distancia.

¿Cómo funciona? En la actualidad los televisores de LG del 2018 pueden realizar hasta 120 tareas distintas desde apagar la TV hasta subir el volumen con solo hablarle desde el control remoto.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial en un televisor? Hicimos la demostración y este es el resultado. (Foto: Peru.com)

Por ejemplo, podrás decirle “subir el volúmen a 30”, “iniciar Toy Story en Netflix”, “Buscar canciones de Fito Paez”, y la televisión actuará por sí sola abriendo y cerrando aplicaciones de forma muy rápida y sin estar, ni siquiera, conectado a internet.

¿Cuántas veces has puesto la tele y te has encontrado con una película empezada que no estás seguro de haber visto? Pues ante la duda, solo tienes que preguntarle a tu televisor: “¿De qué va esta película?” y te mostrará una sinopsis de su argumento, o “¿Quién es el director de esta película?” para conocer los detalles del reparto y la información de su director.

Además de segmentar la información sobre contenidos para lograr una experiencia de uso más rica y sencilla, la Inteligencia Artificial integrada en los televisores de LG de 2018 también permiten controlar y configurar el funcionamiento del propio televisor.

Por ejemplo: “Pon el modo Cine” y automáticamente se activará ese modo y configurará la barra de sonido para que puedas disfrutar al máximo de la experiencia con un sonido envolvente Dolby Atmos.

Este sistema de inteligencia artficial funciona gracias a un acuerdo con Google y se espera que existan más comandos de acuerdo a cómo llegan las actualizaciones en Latinoamérica.