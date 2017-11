Apple: esto ocurre cuando buscas "brassiere" en cualquier iPhone

Los usuarios de Apple se han quedado totalmente sorprendidos luego de enterarse de que si buscan la palabra “brassiere” en su iPhone ocurrirá algo sumamente impensado. ¿Qué pasó? Aquí te lo contaremos.

Según indicó la usuaria de Twitter Christine Teigen, si buscas la palabra “brassiere” en cualquier iPhone, el teléfono de Apple creará una carpeta de imágenes muy peculiares.

Como podrás observar en la imagen, al buscar la palabra “brassiere” en cualquier iPhone, el teléfono de Apple recopila todas tus fotos donde aparezcan usando un sostén o un gran escote.

It's true. If u type in "brassiere" in the search of your iphotos, it has a category for every boob or cleavage pic you've ever taken. Why. pic.twitter.com/KWWmJoRneJ