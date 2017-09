Android Nougat: 10 smartphone que ya cuentan con el nuevo sistema operativo

Android Oreo fue lanzado de forma oficial a inicios de agosto por Google sin embargo, algunos teléfonos recién están recibiendo la actualización de Nougat, la misma que fue presentada el año pasado por estas mismas fechas.

Si tu teléfono todavía no cuenta con él, no te preocupes. Entre los gama alta y gama media que existen en el mercado peruano, ya empezaron a recibir este sistema operativo.

¿Sabes cómo? Si aún no te has dado cuenta, es mejor que vayas a Configuración, luego a Sistemas y finalmente pulsa sobre Actualización de Software. Automáticamente verás si tu dispositivo está o no habilitado para recibir la actualización.

¿Tu celular ya recibió Android Nougat? Conoce cuáles son todos los smartphone que ya cuentan con el sistema operativo y los que, próximamente, recibirán Oreo.