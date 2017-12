Android 8.1 Oreo: esta es la función secreta para ahorrar mucha batería

¿Tu smartphone ya recibió Android Oreo 8.1? ¿Te consume demasiada batería? Muchas personas se han estado quejando de que el nuevo sistema operativo no cuenta una buena optimización de energía, pero hay un truco y debes de saberlo.

No se trata de instalar una nueva aplicación para que esto funcione, sino ingresar a la opción de Ajustes de tu teléfono y luego realizar los siguientes pasos:

Lo primero que debes hacer es tener Android 8.1 Oreo. Es el paso más complicado, pero es imprescindible pues muchos no tienen dicho software. Luego dirígete a Ajustes, Información sobre el teléfono, Pulsa 7 veces sobre “Número de compilación”. Eso te convertirá en desarrollador.

Tras ello debes ir a los Ajustes de desarrollador, Comprobación de uso en segundo plano y Desactiva las apps que no uses o no quieras que se ejecuten en segundo plano.

Es una función un poco escondida, pero ahora que la conoces, si tienes un terminal con Android 8.1 Oreo puedes empezar a usarla.