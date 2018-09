Analizamos la televisión de LG, el OLED TV 4k 65C8, y esto opinamos

A diferencia de los smartphone, el mundo de los televisores ha venido evolucionando continuamente. Actualmente podemos observar TVs sin nada de bordes, sin muchos cables en la parte posterior, totalmente limpia en la parte trasera, frontales curvas o planas, etc.

Peru.com accedió a uno de los más recientes televisores de LG, se trata del OLED TV 4k 65C8, el cual cuenta con 65 pulgadas, Inteligencia artificial, 4k, Dolby Atmos de audio y pantalla cinema, tal como indica la caja.

Estuvimos probando el televisor, junto con su control Magic Remote, durante alrededor de 2 semanas. ¿Qué opinamos de este nueva TV? ¿Será buena como para tenerla en casa?

Si quieres saber cómo funciona, qué detalles son buenos y cuáles son los puntos negativos, entonces te explicamos.

sobre el diseño

El nuevo LG OLED TV 4k 65C8 cuenta con una pantalla de 65 pulgadas totalmente plana con unos bordes bastante estrechos que casi ni se notan. Este se caracteriza por estar sostenido por una plataforma de alumunio para que sostenga el peso del televisor de aproximadamente 25,4 Kg.

En la parte de abajo del televisor encontramos los parlantes Dolby Atmos los cuales capturan el movimiento del objeto de forma realista y realiza un sonido envolvente de 360º reales.

En la zona trasera, la cual no es completamente plana, sobre sale un poco a diferencia de otros televisores en los cuáles ya encontramos la superficie llana. ¿Por qué? LG continúa colocando en dicha zona los conectores para tus diversos aparatos HDMI, USB, salidas de audio, el enchufe, etc.

A pesar de ello, todo se puede esconder sin perder la elegancia del televisor. Por otro lado, tendrás que elegir un punto estratégico en tu casa para poder colocar la tv ya que es bastante grande.

LG lanzó su nuevo televisor, el OLED TV 4k 65C8. ¿Qué opinamos? Probamos el dispositivo y este es el review completo. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

sobre la pantalla

Su mismo nombre lo describe, es OLED y puede reproducir videos en 4K, siempre que tengas buena conexión a internet. Cuando uno enciende el televisor, sin configurar nada, observará prácticamente una serie de cuadros que te muestran realmente el color de la televisión.

Nitidez, contrastes y naturalidad de por medio. Cualquier cosa que veas en 4K, o en los canales, podrás observar hasta los poros de la cara de los conductores o actores. Algo que muchos televisores no te muestran.

No cansa a la vista, pues puedes ajustar, de forma manual, los colores del LG y guardarlos como predeterminados para que así tus ojos no resulten afectados. Incluso, puedes amoldar el contenido que visualizas en diversos formatos como Estándar, Cinema, Concierto, etc.

Este tipo de pantallas OLED hacen que el televisor brinde los negros profundos, mejor contraste y colores impresionante. Sin embargo, hay que destacar una cosa, aún podemos observar ciertos reflejos si una persona se pone delante de ella. Si la luz incide sobre la pantalla, notará cierto reflejo. Esto debería ser mejorado al 100 % por la compañía.

sobre el sonido

Simplemente espectacular. Si uno se para en medio del televisor y pone cualquier película, canción de Spotify, video de Netflix, o simplemente disfrutar del contenido del televisor, notará como el sonido simplemente produce un sound round bastante notable.

El efecto 360 hace que la TV otorgue ese toque como si estuvieramos en el cine pero ahora desde nuestra casa. El LG OLED TV 4K 65C8 está equipado de un sistema de altavoces de 2.2 canales con una potencia total de salida de 40W.

Además es compatible con sonido DTS-HD y con LG Sound Sync, así como con reproducción de audio a través de Bluetooth, por lo que si nadie quiere escuchar lo que oyes, entonces puedes conectar unos auriculares bluetooth sin molesta a nadie.

Otro detalle es que también puedes personalizar el sonido para ti. Es decir, priorizar la voz de las personas o del video que miras. Solo así el sonido irá directamente a ti y no hacia los demás.

Nosotros probamos el televisor con la última película de Christopher Nolan, Dunkirk, y la verdad el resultado de la imagen con el sonido es inimaginable, como si estuviéramos en plena guerra.

sobre el control remoto

El Magic Remote te permite realizar varias cosas con un rastreador que se pasea prácticamente de esquina a esquina en el televisor. Solo necesitas usar, como una especie de varita mágica, el dispositivo y seleccionar lo que desees: contenido, casnales, HDMI, audio, etc.

Una de las cosas que criticamos en un inicio a LG es que el control trae demasiados botones. Aún mantiene los clásicos símbolos de números, encendido y apagado, una especie de mouse en el centro del control, entre otros.

Sin embargo, LG nos comentó que su control remoto está hecho para tres usuarios: aquellos tradicionales que usan los clásicos números, otros que utilizan simplemente el puntero, y finalmente los que ya solo presionan el botón de micrófono.

sobre la inteligencia artificial

¿Ya le puedes hablar al televisor? Al igual que los smartphone, el segmento de TV se está actualizando constantemente, y es que también funcionan con la muy presente inteligencia artificial.

Este elemento le permite al dispositivo no solo conocer tus gustos, sino aprender junto contigo las cosas que te gustan e intereses. Es el caso de los televisores de LG, que ahora cuentan con IA y puedes manipularlo con solo decirle una serie de comandos.

Según la compañía desde junio de este año se ha integrado una tecnología a sus televisores que te permite responder a tus peticiones o que incluso pueda adelantarse a ellas.

Esto supone una auténtica revolución que cambiará para siempre la forma en la que interactúas con el televisor. Sin duda alguna, un avance equiparable al que supuso en su día la invención del mando a distancia.

¿Cómo funciona? En la actualidad los televisores de LG del 2018 pueden realizar hasta 120 tareas distintas desde apagar la TV hasta subir el volumen con solo hablarle desde el control remoto.

Por ejemplo, podrás decirle “subir el volúmen a 30”, “subir brillo”, “disminuir brillo” y la televisión actuará por sí sola abriendo y cerrando funciones de forma muy rápida y sin estar, ni siquiera, conectado a internet.

También puedes usar el reconocimiento de voz, por ejemplo para evitar escribir o teclear con el control inteligente, puedes pulsar el botón del micrófono y decir, por ejemplo, en Netflix “Toy Story” o en Spotify “Fito Paez”.

¿Cuántas veces has puesto la tele y te has encontrado con una película empezada que no estás seguro de haber visto? Pues ante la duda, solo tienes que preguntarle a tu televisor sobre la película: si mencionas el nombre de la cinta verás “¿De qué va esta película?” y te mostrará una sinopsis, o “¿Quién es el director?” para conocer los detalles del reparto y la información de su director, ello siempre y cuando cuentes con la aplicación abierta, por ejemplo, Amazon, Netflix, etc.

Además de segmentar la información sobre contenidos para lograr una experiencia de uso más rica y sencilla, la Inteligencia Artificial integrada en los televisores de LG de 2018 también permiten controlar y configurar el funcionamiento del propio televisor.

Por ejemplo: “Pon el modo Cine” y automáticamente se activará ese modo y configurará la barra de sonido para que puedas disfrutar al máximo de la experiencia con un sonido envolvente Dolby Atmos.

Este sistema de inteligencia artficial funciona gracias a un acuerdo con Google y se espera que existan más comandos de acuerdo a cómo llegan las actualizaciones en Latinoamérica.

sobre el procesador y rendimiento

El nuevo LG OLED TV 4K 65C8 funciona con WebOS y la inteligencia artificial ThinQ implementada por la compañía, para que así todos sus dispositivos estén completamente sincronizados.

Al igual que los años anteriores, la empresa sigue sin cambiar su plataforma. Cuando queremos hacer o cambiar comandos en el televisor, todavía vemosuna barra de inicio en la parte inferior esta vez.

Aquí puede elegir entre diversos servicios de transmisión y dispositivos conectados, así como otras características como la Galería (que se ha ampliado este año), el Almacén de contenido y el Navegador web.

También hay un servicio de Recomendaciones muy útil al que se puede acceder moviendo el cursor Magic Remote al lado derecho de la pantalla. Esto monitorea los hábitos de visualización y hace recomendaciones basadas en un algoritmo predictivo.

WebOS es fácil de usar, pero a pesar de su simplicidad inherente, encontrarás todos los servicios como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube. Los últimos tres incluyen soporte para 4K, HDR y, en el caso de Netflix, Dolby Vision y Dolby Atmos.

conclusiones