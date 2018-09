Analizamos el LG V35 ThinQ y esto opinamos del smartphone de gama alta

Rommel Yupanqui 11.09.2018 / 12:16 PM

LG ha lanzado dos smartphone en su segmento de gama alta durante este año. El primero de ellos el LG G7 ThinQ y ahora, en nuestro país, ya se comercializa oficialmente el LG V35 ThinQ, el cual fue lanzado de sorpresa.

El terminal, a diferencia del G7, no cuenta con notch en su parte frontal, pero sí un cuerpo mucho más delgado y estilizado como ya lo ha venido haciendo desde el 2017.

Peru.com recibió en exclusiva uno de los equipos de LG para poder evaluar durante estas semanas qué tal nos pareció el desempeño del equipo, la batería, la cámara, el diseño, etc.

¿Será tan bueno? ¿Vale la pena comprarlo? Pues aquí te dejamos nuestro review completo del LG V35 ThinQ.

diseño

El LG V35 cuenta con una serie de componentes que lo hacen bastante limpios. En la parte frontal ubicamos la cámara de 8 megapíxeles y una pantalla 6 pulgadas. Casi sin nada de bordes ni logotipos en la fachada.

A los laterales solo encontraremos los botones para subir y bajar el volumen y la ranura para colocar la NanoSim y MicroSD. En la parte superior se ubica el conector para tus audífonos y en la zona inferior, la ranura Tipo-C y el speaker.

Mientras que en la parte trasera del equipo, hecho de cristal pulido, solo ubicamos la doble cámara, el logo de la marca y el lector de huella el cual sirve también para desbloquear el equipo.

A diferencia del G7, no hayamos el botón específico para encender el Google Assistant. Simplemente, si queremos utilizarlo, debemos decir “Ok Google” para activarlo.

Pesa alrededor de 157 gramos y todo tiene un tamaño de 151.7×75.4×7.3 mm. Super liviano, no es nada pesado. Lo malo es que no encontramos ningún parlante en estéreo en el V35. Todo audio se reproducirá en mono, incluso, no existe esa caja de resonancia que el G7 sí tiene.

pantalla

La pantalla, como habíamos dicho, es de 6 pulgadas y viene con tecnología OLED, por lo que la reproducción de los colores serán fieles a la realidad y bastante nítidos.

Cuando estés bajo el sol, las notificaciones se notarás debido a que el V35 te ofrece un brillo extra y se adapta a cualquier condición de luz, tanto de día como de noche.

Su resolución es de 2,880×1,440 pixeles. A pesar de ser un poquito ancha que la tradicional estructura 18:9, esta te permite ver con comodidad todos tus videos de YouTube, Netflix, jugar, etc.

Si LG hubiera apostado por el notch en este terminal, ganaría un poco más de pantalla y esos botones de notificaciones quedarían en otro lado, sin tener que gastar pantalla.

procesador y rendimiento

Con un Snapdragon 845, 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, el LG V35 ThinQ está preparado para hacer labores algo pesadas. Puede que veas cierto lag algunas veces, sobre todo cuando ejecutas los videojuegos o realizar la configuración de uso de multitarea.

También lleva Android Oreo 8.1, actualizable a Android Pie. No sabemos si esto generará a que se ponga un poco lento el dispositivo pues a veces tiende a no cerrar bien loe programas y la lentitud se hace presente.

¿Se calienta? Eso es lo bueno. No sufrirás calentamiento de tu equipo para nada. Al contrario. Parece como si el terminal tuviera una capa de enfriamiento dentro lo que hace que el terminal no queme.

cámara

Uno de los puntos que siempre interesan a las personas antes de elegir un celular es la cámara. El V35 ThinQ trae doble cámara trasera: una estándar (71 grados) de 16 megapíxeles (f/1.6) con estabilización óptica y otra de gran angular (120 grados) de 13 megapíxeles (f/1.9).

Mientras que la frontal es de 8 megapíxeles (f/2.2) gran angular (80 grados). Estas tres cámaras son las mismas utilizadas para el LG G7 ThinQ de este año y cuentan con un diferenciador.

Los sensores vienen con una integración incorporada de Google Lens junto con el modo AI Cam de LG que identifica diferentes sujetos y ajusta cosas como la exposición, el color y la nitidez para capturar la mejor imagen posible. Raramente uso estas características, pero están ahí si las quieres.

Aunque la pudimos utilizar, muchas veces termina por detectar objetos que no deberían, por ejemplo, si fotografiamos un paisaje abierto, lo detectará como nubes por cubrir cierta parte del cielo. Una cosa que hay que mejorar ya.

Por otro lado, las cámaras cumplen funciones decentes en las mañanas, especialmente cuando el sol se encuentra en el cenit, ofreciéndote colores brillantes, vibrantes y sin mucha saturación. Todo al natural.

Sin embargo, en la noche, los colores tienden a deformarse un poco y las fotos suelen ser muy pastelizadas e incluso pixeleadas. Aparecerán esos molestosos gránulos a cada rato. Si te tomas la foto, ni la función de maquillaje o el modo profesional podrá salvarlo.

Las cámaras de LG debería ya amoldarse y la compañía apostar más por ofrecer mejor calidad fotográfica a diferencia de sus competidores quienes ya comprendieron el mensaje de sus usuarios.

Solo así despegaría la compañía a niveles insospechados. Pero lo que sí decimos es que no alcanza de momento a sus competidores.

batería

La batería es uno de los puntos más débiles del V35. Viene con 3300 mAh, a pesar de que está bien optimizada, en caso estés en modo reposo, puede que dure en hasta 8 a 10 horas siempre y cuando seas un loquito smartphone.

En relación a la carga, eso sí es sorprendente. Puedes cargar tu equipo en tan solo 30 minutos. Con ese tiempo, tendrás el 50 % de kla batería, mientras que con 50 a una hora, el 100 %.

Cabe resaltar que puedes bajar la resolución de la pantalla para que tu batería dure mucho más. Una de las funciones que muchos celulares ya traen.

