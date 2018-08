Alcatel lanza en el IFA 2018 su primera tablet con Android Go, el Alcatel 3T 8

A medida que aumenta la demanda de tabletas compatibles con teclados y de uso familiar, TCL lanzó en el IFA 2018 su nueva Tablet, el Alcatel 3T 8. Un dispositivo versátil de peso ligero, que puede ser comparado con un teclado de tecnología bluetooth para uso profesional o una funda protectora apta para niños para pasar tiempo con la familia.

Alcatel 3T 8 es una de las tabletas más asequibles del mercado a la vez que ofrece las últimas tecnologías con características como diseño delgado, conexión 4G LTE, una potente batería, funciones Family Care y Google Lens. También viene equipada con Android Oreo (edición Go) para contar con una tableta más rápida y eficiente con optimización incorporada.

Según los informes de investigación de mercado , mientras que la demanda de tabletas aptas para teclado ha aumentado y el uso de estas por niños de 8 años o menos se ha triplicado, las personas que se preocupan por la asequibilidad se han encontrado con menos opciones que satisfagan sus necesidades.

“La necesidad de una tableta versátil que pueda cerrar la brecha entre la vida laboral y la vida personal al mismo tiempo que permanece al alcance de todos es clara”, dijo Stefan Streit, Gerente General de Marketing Global de TCL Communication. “Alcatel 3T 8 toma las características altamente demandadas y las coloca en una tableta premium accesible para todos”.

Diseñada para la portabilidad, Alcatel 3T 8 tiene el tamaño perfecto para mantenerse en movimiento con un peso ligero de 279 gramos y un grosor súper delgado de 8.2 mm. Con los detalles de mate premium en colores negro metálico y azul aterciopelado, la tableta hace que los usuarios se vean a la vanguardia donde quiera que estén.

Mantenerse conectado es importante, ya sea que un usuario intente enviar una actualización por correo electrónico a sus compañeros de trabajo o transmitir una película para su niño mientras realiza alguna compra. La conexión 4G LTE de Alcatel 3T 8 y la batería de larga duración 4080mAh garantizan navegación sin esfuerzo y rendimiento durante todo el día.

Alcatel 3T 8 con Android Oreo (edición Go) presenta un conjunto de aplicaciones populares de Google que se ejecutan de manera rápida y sin problemas, tales como Google Go, Google Maps Go, Gmail Go y entre otras. Como parte de la plataforma, los usuarios disfrutarán del acceso a YouTube Go, que permite a los usuarios descargar videos y visualizarlos sin conexión cuando la data no está disponible. La tienda de Google Play también sugerirá aplicaciones de terceros hechas a medida para dispositivos de la edición Go, que incluyen Facebook Lite, Skype Lite y más.

Android Oreo (edición Go) está diseñado para brindar a los usuarios el doble del almacenamiento disponible, lo que libera espacio para que los usuarios hagan mucho más con la capacidad de memoria incorporada de 12.7GB.