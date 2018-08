Abrimos la caja del Redmi 6 en Perú y todo esto encontramos

Rommel Yupanqui 17.08.2018 / 11:27 AM

Existen muchos smartphone que no llegan al Perú de forma oficial ya que no cuentan con una oficina en nuestro país; sin embargo, diversos retails no solo te brindan esa facilidad de obtener el celular que tanto deseas y que solo se vende en mercado específicos, sino que a un bajo precio.

Es el caso de Linio, quien ha presentado su último lote de recién llegados, entre los que se encuentra un poderoso celular de gama media: el Redmi 6. Un celular que fue lanzado hace poco en diversas ciudades de Asia.

Este dispositivo, lanzado oficialmente en junio del 2018, cuenta con una estructura de 147.5 × 71.5 × 8.3 mm. Asimismo pesa 146 gramos y viene con una pantalla de 5.45 pulgadas.

Pudimos acceder a una de las cajas de color naranja del dispositivo y todo esto hemos encontrado dentro de ella. Mira el siguiente unboxing.

unboxing redmi 6

La caja del Remi 6, como hacíamos mencionado, es de color naranja. En la parte frontal veremos el nombre del smartphone, mientras que en la zona trasera una serie de características que compone el celular.

Al abrir la caja, hallaremos el dispositivo que viene con una serie de láminas. Es batante ligero, pero a primera vista lleva muchos bordes. Nos hace recordar a los gama media de Huawei como el PSmart, por ejemplo. Bordes en los lados inferior y superior.

En la parte interna del dispositivo ubicamos Android 8.1 (Oreo) con un procesador Mediatek MT6762 Helio P22. Asimismo tiene 32 GB con 3 GB de RAM. A los laterales del cuerpo compuesto de metal con plástico, se encuentran los clásicos botones de volumen y el de encendido/ apagado.

Ya en la zona trasera ubicamos las cámaras, la posterior es de 12 megapíxeles con un f/2.2, mientras que la frontal con 5 MP, f/2.2. Tiene conector de carga Tipo-B y su batería es de 3000 mAh.

Lo que hay que destacar es que Android llega con una capa superpuesta de la misma fábrica llamado MIUI 9, la cual genera una serie de actualizaciones.

¿Qué más encontramos en la caja? Pues están los audífonos, el cargador que es bastante ancho, y el cable de conector para transferir archivos. Además del pin para remover la ranura NanoSim y MicroSD, como una carcasa para proteger el celular.

Este dispositivo ya se vende en Linio y puedes encontrarlo en color negro a través del siguiente enlace.