El 69% de microempresas sufre ataques cibernéticos

Las pequeñas empresas con menos de 50 empleados tienen que lidiar con amenazas cibernéticas como cualquier otra, pero a diferencia de las grandes corporaciones, es posible que no puedan darle prioridad a la seguridad de TI, ya que están enfocadas principalmente en el crecimiento del negocio. Para ayudar a estas compañías, la nueva Kaspersky Small Office Security de próxima generación brinda una protección inmediata contra el cibercrimén que no requiere administración práctica ni experiencia técnica. Además de mantener a las empresas a salvo de malware, fraude financiero, phishing y otras amenazas, esta versión actualizada proporciona una protección más amplia al servidor y ayuda a mantener las aplicaciones actualizadas, impidiendo que las vulnerabilidades que no hayan recibido parches sean utilizadas para infiltrar amenazas en las redes empresariales.

Casi un tercio (32%) de las microempresas (VSB, por sus siglas en inglés) confía la tarea de ciberseguridad a empleados que no tienen experiencia en ese campo . Por lo tanto, es crucial que las mismas puedan implementar una solución que sea fácil de usar y que pueda ser instalada y administrada por prácticamente cualquier persona en la compañía.

La nueva versión de Kaspersky Small Office Security ahora se puede instalar en tan solo unos minutos. Si las empresas necesitan más control, la consola web brinda toda la información que necesitan sobre cómo usar el producto (incluso información sobre licencias, usuarios y sus dispositivos, versiones de productos instaladas, entre otras).

El producto permite que los empleados se concentren en sus tareas comerciales sin tener que pensar en la ciberseguridad; una vez instalada en todos los dispositivos, la solución no requiere atención especial. Además, las notificaciones de Kaspersky Small Office Security se han actualizado, y si el evento no es crucial no aparecerá, lo que permite a los usuarios concentrarse en sus tareas diarias –como en las aplicaciones de oficina, los programas de pantalla completa o realizar videollamadas. Esto causa menos molestias durante la jornada laboral.

El ransomware continúa apuntando a las microempresas, pues 37% de ellas ha experimentado dos o tres incidentes por infección de este malware en los últimos 12 meses . El ransomware resulta directamente en pérdida o infección de datos, por lo que, para proteger a las empresas contra esta amenaza, el componente System Watcher incluido en la nueva versión de Kaspersky Small Office Security ahora está disponible para servidores de archivos de Windows, así como para computadoras. Además de otras capas de seguridad, la solución detecta amenazas y ayuda a las empresas a proteger los datos de la empresa, evitando así intentos maliciosos contra el sistema, realizando copias de seguridad de datos críticos y haciendo retroceder el sistema si fuera necesario para reparar cualquier daño.

Además de la amenaza del ransomware, en 2017-2018, 2.7 millones de usuarios se han visto afectados por la minería de criptomonedas, que utiliza la potencia de las PC, los móviles y los servidores para extraerlas. Cuando se ven afectadas por esta amenaza, las empresas terminan pagando facturas de electricidad más altas, además de que sus equipos y sistemas funcionan a una tasa de rendimiento más baja. Kaspersky Small Office Security ahora ofrece a las empresas protección contra la minería de criptomonedas para ayudarlas a lidiar con esta amenaza.

Al ejecutar una búsqueda programada de actualizaciones de aplicaciones, ahora la solución ayuda a disminuir el riesgo de que los cibercriminales exploten las vulnerabilidades de aplicaciones que no tienen parches. También permite una navegación segura, con navegación privada, anti-phishing, anti-spam y componentes anti-banner. Mientras tanto, la función de Safe Money protege las transacciones financieras, abriendo sitios de pago en un navegador protegido.

Daniela Alvarez de Lugo, gerente general para Kaspersky Lab, región Andina, comenta: “Las nuevas tecnologías le ofrecen a las empresas oportunidades para crecer, pero las amenazas siempre están presentes: sitios web falsos, imágenes maliciosas y redes no protegidas; puntos de Wi-Fi gratuitos, pero no seguros; e incluso dispositivos de trabajo perdidos o robados”.

“La nueva generación de Kaspersky Small Office Security, además de proteger los equipos de su empresa, proporciona una protección más amplia al servidor y a los dispositivos móviles de los empleados y ayuda a mantener las PYMES de la región protegidas contras la creciente ola de ciberamenazas. Además, es una solución de ciberseguridad eficiente, fácil de configurar, que no requiere grandes inversiones ni conocimientos técnicos por parte de los usuarios en las pequeñas empresas”.