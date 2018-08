50% de los niños entre 8 y 16 oculta sus actividades en línea de sus padres

Con la cercanía de la celebración del Día del Niño en Perú, es importante recordar que la seguridad y bienestar de los más pequeños de la casa debe ser siempre una prioridad. Si bien la tecnología es un gran aliado que permite la constante conexión, también significa un reto para los padres quienes tienen que adaptarse y buscar nuevas formas de cuidar a sus niños. A menudo en las noticias vemos casos de niños y adolescentes que son captados por adultos inescrupulosos que valiéndose de engaños captan a menores con fines deplorables como trata de personas.

En Perú durante el mes de enero de 2018, la función de Control Parental de Kaspersky registró intentos de acceso no autorizado a medios de mensajería como WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger (76.5%), seguido en segundo lugar por Redes Sociales (40%), en tercer lugar acceso a sitios con contenido relacionado a drogas (4.2%) y en cuarto lugar a sitios de Descarga de Software Ilegal (1.4%).

Además, de acuerdo a una encuesta global realizada por Kaspersky Lab en 2017, el 50% de los niños entre 8 y 16 años oculta de sus padres las actividades que realiza en línea. Paralelamente, un 70% de los padres desconoce que sus hijos esconden actividades en línea potencialmente peligrosas para ellos. Dichas actividades van desde ver contenido inapropiado hasta sufrir cyberbullying.

“Los padres saben lo peligroso que puede ser para sus hijos hablar o aceptar regalos de extraños, mirar imágenes violentas en TV, o soportar el acoso de pares o compañeros de clase. Si en el día a día estas situaciones se advierten a cada momento y se les enseña a los niños lo que es socialmente aceptable y lo que no, ¿por qué no hacerlo también cuando están conectados a Internet? ¿Por qué no instarlos a contar lo que están viendo y viviendo en la red?”, advierte Carolina Mojica, Consumer Sales Manager Andino & SOLA, Kaspersky Lab.

El estudio también reveló que el 57% de los encuestados utiliza su verdadero nombre en la red, el 47% utiliza su edad real y el 40% comparte a qué escuela va. Si a esos datos se añade que el 14% revela dónde vive y el 11% comparte las ganancias de sus padres, se tienen todos los ingredientes para que los ciberdelincuentes puedan secuestrar, suplantar o acosar a los niños. De ahí la importancia de enseñarles lo primordial que es la privacidad.

Para prevenir los potenciales peligros de Internet, uno de los aspectos más importantes que deben considerar los padres es aumentar la comunicación con sus hijos; ya que según el estudio, el 75% de los niños encuestados indicó que se sentiría más seguro si pudiera hablar con sus padres sobre los peligros que encuentran en la red.

En el marco de la celebración del Día del Niño, Kaspersky Lab ofrece 6 recomendaciones para garantizar que los pequeños estén seguros cuando permanecen “en línea”:

Ubica las computadoras en áreas familiares comunes y no dejes a los niños utilizar los dispositivos electrónicos lejos de ti.

Configura el acceso restringido a sitios web con contenido no deseado y explícale a tus hijos por qué no deben publicar la dirección precisa de su casa o hacer check in en redes sociales cada vez que visita un lugar. Esto podría generar que los cibercriminales empleen la información con fines delictivos.

Uso de aplicaciones. Hay aplicaciones que son potencialmente peligrosas, por ejemplo, aquellas que contienen escenas de violencia. Por eso es importante que los padres restrinjan las aplicaciones que un niño puede instalar o abrir en los dispositivos. Además, varias aplicaciones solicitan permisos de acceso a sus contactos, localización y cámara así que asegúrese de modificar el acceso en la sección de configuración para evitar el acceso no deseado.

Enséñales a tus hijos a decir NO a los desconocidos. Asegúrate de que tu hijo entienda que solo debe hacerse amigo de las personas que conoce en la vida real. La única excepción podrían ser las páginas de figuras públicas o comunidades.

Establece límites. Cuando hables con tus hijos asegúrate de que sepan lo que es y no es aceptable. También hazlos conscientes de las consecuencias que tiene el ir a donde no deberían y de utilizar la tecnología cuando no deberían.