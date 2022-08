El actor Zac Efron protagoniza “The Greatest Beer Run Ever”, una película producida por Apple TV+ en la que encarna a John “Chickie” Donohue, un joven estadounidense con una compleja misión: llevar cerveza a sus compatriotas que sirven en el Ejército durante la Guerra de Vietnam.

El tráiler de este filme inspirado en hechos reales se publicó este miércoles y su fecha de estreno está fijada para el próximo 30 de septiembre, cuando llegará a los cines y al servicio de video bajo demanda de Apple.

Cansado de manifestaciones en contra del envío de tropas estadounidenses a la Guerra de Vietnam (1955-1975) que, bajo su parecer, no aportan soluciones, el joven “Chickie”, de 26 años, decide asumir un cometido que realmente haga felices a sus amigos del barrio ahora en el frente.

Así, en 1968 surge la idea de proveer de cerveza a los soldados destinados en Vietnam, un conflicto bélico que, en el contexto de la Guerra Fría, provocó un gran rechazo social en EE.UU. y que este país, además, perdió.

En su misión, “Chickie” contará con la ayuda de Arthur Coates (interpretado por Russel Crowe), un fotógrafo de guerra que documenta los horrores del conflicto en Vietnam.

Y es que a medida que “Chickie” se adentra en el campo de batalla, va reparando en los estragos que provoca la guerra, haciendo que el filme transite de una cinta con tintes cómicos a una producción con gran conciencia sobre el dolor que sufrieron los soldados y sus familias entonces.

Mientras continúa con su consigna de llevar cerveza a sus compatriotas, las imágenes de ataúdes de jóvenes reclutas golpean a “Chickie” y le hacen reparar en que ningún bando es del todo bueno, para acabar afanándose en demostrar a los soldados que sus familiares los quieren y siguen esperándolos en casa.

La trama se basa en el gran éxito de ventas “The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty, and War”, un libro publicado por el propio Donohue junto a J. T. Molloy, reportero en medios como New York Post, en 2017.

Además de Zac Efron y Rusell Crowe, el elenco de actores está conformado por Jacke Picking, Will Ropp, Archie Renaux, Kyle Allen, Ruby Ashbourne Serkis y Bill Murray.

“The Greatest Beer Run Ever” está dirgiida por Peter Farrelly (“Green Book”), quien adaptó la obra original a guion cinematográfico con la ayuda de Brian Currie y Pete Jones para la productora Skydance Media. (Fuente: EFE)

VIDEO RECOMENDADO:

“Matilda, el musical”: conoce aquí a los actores que forman parte de la nueva versión

Una nueva versión de la recordada película "Matilda" se estrenará en Netflix a fines de este año. ¿Quiénes son los actores que encarnarán a sus icónicos personajes en este filme? Te lo contamos en este video.