Yessenia Villanueva, hija de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme”, desde Estados Unidos, y contó el drama que viene viviendo tras no tener un trabajo sólido en dicho país.

En comunicación con Magaly Medina, Yessenia reveló que estuvo viviendo en casa de su hermana Susan Villanueva, pero su mala relación hizo que ella se mudara a la casa de sobrina, quien le dio un pequeño espacio para vivir, con la condición de una mensualidad.

“Muchos seguidores de TikTok me preguntan o me piden consejos para venir a Estados Unidos y yo les digo que lo piensen mil veces. A veces nos pintan pajaritos y las cosas no son como son. Esa es la triste realidad. Ser hija de ‘Melcochita’ es callarme las cosas porque sé que él es mayor de edad y estas cosas le afectan... pero la gente tiene que ver la realidad de lo que uno vive aquí”, contó Yessenia Villanueva entre lágrimas.

“Primero yo estaba en la casa de mi hermana Susan (Villanueva) porque yo no tenía trabajo pese a que ella le dijo a mi mamá que yo venía con trabajo (a Estados Unidos). Ella trabaja en una empresa, donde podría darme un trabajo, pero siempre lo mismo, no nos llevamos como hermanas. Como yo no trabajaba, yo ayudaba en la casa, pero a ella nada le parecía. Para ella todo era malo lo que yo hacía y dormía en el suelo. Quizás algún día conté algo distinto, pero no era la realidad, solo era para quedar bien ante mi padre. Ellos (su familia en Estados Unidos) dicen que no me quieren ver y que para ellos he muerto”, añadió.

Finalmente, Yessenia Villanueva indicó que logró conseguir un trabajo, pero que aún no le pagaban. Pese a que le explicó a su sobrina de que le pagaría luego, ella fue desalojada y quedó en la calle con sus cosas personales.

“Me dijo (su sobrina) ‘sino tienes para pagar, mejor vete’. Entendí que la gente de la calle es mejor que la familia”, narró.

Yessenia se quedó varias horas en la calle y realizó un video en TikTok para solicitar apoyo. Un compañero de trabajo se solidarizó con la peruana y le brindó un nuevo espacio para vivir.

