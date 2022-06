Vivian Baella, reconocida deportista peruana que participó en el Mundial de Vóley Sub-18 en 2009 y que ganó con Perú la medalla de oro de la Copa Panamericana Sub-20 de 2011, reapareció en TikTok para contar las razones que la alejaron del vóley.

A través de videos en su red social, la exvoleibolista de 29 años contó que decidió dejar el vóley porque el deporte le demandaba muchas horas y necesitaba tiempo de calidad con su familia.

“Decido dejar el vóley porque me sentí cansada físicamente. Yo tenía 26 años en el 2018 cuando decido dar un paso al costado. Tenía dolores en el cuerpo, en el hombro en la rodilla”, comenzó diciendo la exdeportista a través de un clip de TikTok.

“Nunca he sentido que tenía vacaciones, siempre entrenaba. Yo dije ‘quiero darme un descanso y cambiar de aire’ y así lo hice, literalmente”, añadió.

Además, Vivian Baella reveló que necesitaba una mayor solvencia económica. Actualmente, ella es tripulante de cabina y recorre el mundo.

“Yo estaba buscando algo seguro económicamente. El vóley no es profesional acá en Perú, el contrato que tienes con tu club es solo es de palabra. No te dan seguridad, si más adelante te pasaba algo, ellos no cubrían con los gastos. Si tu club se quedó sin auspiciador o no tiene plata, no te pagan”, explicó.

