Valeria Piazza visitó el viernes el set de “En boca de todos” y fue sorprendida por Reinaldo Dos Santos, quien en plena emisión en vivo predijo que no se casará con Pierre Cateriano.

El comentario de Reinaldo vino después de que Tula Rodríguez le hiciera la siguiente pregunta: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Valeria se casa o no se casa? Amiga es que la racha está tan mala que ya quiero saber si me quedo viuda o no para ya no sufrir”.

Tras ello, Valeria intervino para expresar su sorpresa por la pregunta de la conductora. “Pero qué pregunta es esa, si ya tengo todo separado”, comentó la modelo.

Reinaldo Dos Santos, sin pensarlo muchos, respondió asegurando que no veía ninguna boda. “No veo matrimonio aquí, no veo, no veo”, sentenció el brasileño.

Valeria no ocultó su asombro y aclaró que tiene el vestido y la fecha para su boda, por lo que preguntó al brasileño si todo se trataba de una broma.

“Reinaldo ya tengo la fecha, el vestido, qué pasa, ¿me están haciendo una broma no? Mira, yo voy a grabar, voy a guardar este día y el 20 de noviembre, un día después de mi matrimonio, ahí sí le voy a decir Reinaldo nunca más voy a creer en ti. Mejor que se vaya, ya no me gusta este juego”, pidió.

