La visita de Valeria Piazza en el programa de YouTube “Edson pa’ qué más”, conducido por Edson Dávila, no pasó desapercibida. La conductora de televisión sorprendió al popular ‘Giselo’ cuando confesó que no sabía que la quinua también se consumía como bebida.

“Me imagino que has tomado tu quinua con pan con torreja”, preguntó el integrante de “América Hoy”. A lo que la modelo respondió: “La quinua, sí, pero me gusta en ensalada, no lo tomo. No sabía que la quinua se toma”.

Tras escuchar su respuesta, el popular ‘Giselo’ no pudo evitar ocultar su asombro y le preguntó si sabía cuánto costaba un vaso de quinua y un pan con torreja, que usualmente es consumido en el desayuno.

“¿Cuánto cuesta un desayuno así, un vaso de quinua y un pan con torreja, ¿Cuánto crees que cuesta?”, preguntó Dávila a Valeria Piazza, quien dijo que este tipo de desayuno tendría un costo de 10 soles.

El compañero de Ethel Pozo no perdió la oportunidad de burlarse de la conductora porque nunca en su vida ha tomado un vaso de quinua. “Vemos la cruda realidad del país, mientras otros toman un desayuno con 2.20 soles, ella gasta 10 soles en una quinua con su pan con torreja”, señaló el bailarín generando la risa de la conductora.

Frente a ello, Valeria Piazza le pidió a ‘Giselo’ que la acompañe al mercado para probar un vaso de quinua con su pan con torreja. “Escúchame, vamos un día a tomar quinua, quiero probar, en serio. Me parece interesante”, pidió la conductora de “América Espectáculos” a su entrevistador.

