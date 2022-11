La actriz Úrsula Boza remeció el mundo del espectáculo al confesar públicamente que le fue infiel a Christopher Gianotti. Según explicó, esto ocurrió varios años antes de anunciar su separación.

La recordada ‘Mirada de tiburón’ hizo estas fuertes revelaciones en el podcast ‘Por algo pasan las cosas’ que ella y su expareja conducen. En el adelanto del programa, la exfigura de ‘Al Fondo Hay Sitio’ admitió que le fue infiel al padre de sus hijos cuando recién comenzaban su relación amorosa y que el actor decidió perdonarla.

“Yo he dicho que yo he sido infiel en nuestra relación cuando iniciábamos, y me perdonaste, continuamos nuestra vida, nos casamos y tuvimos hijos”, señaló en el espacio digital.

Por su parte, Christopher Gianotti dio a entender que, si esta situación le vuelve a ocurrir en la actualidad, está seguro que le pondría fin al romance. “Si hubiera tenido el conocimiento y el control de las emociones que tengo hoy en día, este podcast no existiría, los bebés tampoco y mi vida contigo tampoco”, señaló.

En otro momento, el recordado conductor de “Hola a Todos” reconoció que también ha sido infiel, sin embargo, no especificó si fue cuando estaba casado con Úrsula Boza. “Cuando fui infiel honestamente no sentí nada por la otra persona, sino dolor por mí, por haberme roto a mí”, enfatizó.

