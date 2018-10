Plaza Sésamo: Caroll Spinney, intérprete de ‘Big Bird’ y ‘Óscar el gruñón’, se retira de la serie

Caroll Spinney, intérprete que dio vida a los dos famosos personajes de la televisión ‘Big Bird y ‘Óscar el gruñón’ desde 1969 en Plaza Sésamo, ha anunciado que se retirará de la serie.

A sus 84 años, Caroll Spinney viajará a los estudios de Queens, Nueva York donde se produce ‘Plaza Sésamo’ para grabar algunas voces de los personajes para finalmente irse del show.

La noticia se hizo pública a través de la cuenta oficial de Twitter de ‘Plaza Sésamo’ con un comunicado del actor en el que señalaba que ‘Big Bird’ le había dado un propósito y sentía que siempre recordaría a sus personajes porque había creado un sinfín de recuerdos.

Long-time puppeteer Caroll Spinney has announced that he is stepping down from the roles of Big Bird and Oscar the Grouch. Spinney is pleased that his iconic roles will be carried on by puppeteers Matt Vogel and Eric Jacobson. Learn more: https://t.co/BALgkIPI5qpic.twitter.com/sGMDjqLklQ