“House of cards” presenta nuevo adelanto y revela lo que sucederá con 'Frank Underwood'

Falta poco para su estreno el próximo 2 de noviembre, pero la serie House of Cards no deja de sorprender. La serie presentó un nuevo adelanto, en sus redes sociales, que causará el asombro de todos al dar un giro inesperado.

Esta temporada de “House of Cards” estará marcada por la ausencia de Kevin Spacey, quien fue separado de la producción debido al escándalo y las acusaciones de acoso sexual en su contra, pero promete ser diferente a todo lo que hemos visto antes.

La plataforma digital Netflix tomó la decisión de retirar del proyecto al protagonista de la serie dejando una gran incertidumbre a los fieles seguidores del personaje.

Poco se sabía de lo que sucedería con ‘Frank Underwood’, personaje que interpretaba Kevin Spacey, pero mediante este nuevo adelanto se verá que la suerte está echada y se confirmó lo que sucederá con el importante rol.

En el adelanto, compartido en las redes sociales de la serie “House of Cards”, se escucha a ‘Claire Underwood’, personaje interpretado por Robin Wright, la esposa de Frank, hablando frente a dos lápidas.

“Te diré algo Francis, cuando me entierren no será en mi patio trasero y cuando presenten sus respetos, tendrán que hacer fila”, es lo que se le escucha decir a ´‘Claire’ mientras el plano de la cámara se abre para descubrir el nombre de las dos tumbas.

