¡Una nueva experiencia! Luego de su paso por el horario del mediodía en el magazine “En boca de todos”, Tula Rodríguez se mostró feliz tras firmar contrato con una conocida radio de salsa.

“Se vienen muchas sorpresas. Es el inicio de grandes proyectos para Radiomar y para mí”, comentó la también actriz.

Asimismo, la excompañera de Maju Mantilla se mostró agradecida con el recibimiento que le han dado en su nueva casa.

“Muy agradecida por el recibimiento, muestras de cariño. A mí siempre me engríen y me queda retribuir este gesto con muchísimo trabajo y poniendo todo el punche para llenar las expectativas de los que toman en cuenta mi labor ya a lo largo de mi carrera. Me han visto crecer, caerme en muchas etapas y eso es bonito. Me siento bendecida es un 2022 con muchas cosas positivas y hay que recibir el año que viene como se debe siempre agradeciendo al de arriba por todo”, subrayó la conductora de TV.

PROYECTOS Y SORPRESAS

Aún los detalles de los nuevos proyectos que se avecinan con la artista se darán a conocer oportunamente, pero lo que sí es real es que Tula buscará ganarse un puesto en el corazón de los radioyentes.

“Se viene una bomba para todos los fans de Radiomar. Venimos con muchas novedades y como dije voy a aportar mi granito de arena para entretener a los oyentes. Se siente un ambiente súper rico en Radiomar y muchas gracias de verdad por confiar en mi trabajo. Comenzamos a chambear y solo les puedo decir que me siento súper feliz¨, remarca la artista.

