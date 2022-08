En la noche de este miércoles 17 de agosto, el programa “Magaly TV: La Firme” hizo público el resultado de la prueba de ADN de Tommy Portugal.

Según la prueba del laboratorio Biolinks, el cantante de cumbia sí es padre biológico de la joven cantante Mafer Véliz.

Ante la confirmación, a nivel nacional, la incipiente cantante recalcó que no está rogando por un apellido: “Quiero agradecerte Magaly porque este es un gran paso... A la gente que cree que estoy rogando por un apellido, quiero decirles que no estoy rogando un apellido. Estoy pidiendo lo que me corresponde”, dijo para las cámaras de ATV a través de un enlace en vivo.

¿Qué procede para que Mafer Véliz tenga el apellido Portugal?

La conductora Magaly Medina dijo que su producción conversó con un abogado de familia y se concluyó que existen dos caminos para que Mafer Véliz tenga el apellido Portugal.

“El primero es que Tommy (Portugal) tendría que presentar una impugnación de paternidad al Poder Judicial para que el juez defina quién es el papá, basándose en la prueba de ADN, porque tú (por Mafer Véliz) estás reconocida por otra persona que no es tu padre”, explicó Medina.

“La segunda opción es que tú puedas hacer una demanda a tu padre biológico para que se haga un nuevo ADN, a pedido del juez y así obtener tu verdadero apellido. Esto se le notifica a la persona que te reconoció como su hija para saber si se allana”, agregó.

