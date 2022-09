Tilsa Lozano no ha sido ajena a la mediática separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández y las polémicas declaraciones que el empresario dio tras el anuncio de su ruptura con la conductora de “D’Mañana” al programa de Magaly Medina.

Es por ello que la mañana de este viernes en “América Hoy”, donde estuvo como invitada, opinó respecto a la situación que atraviesan los todavía esposos y señaló que siempre le pareció rara la relación pues trataban de aparentar que eran la pareja perfecta.

“Yo me he quedado en shock pero, ¿puedo ser sincera? A mi esto siempre me olió mal, desde el principio. Nunca vi un selfie natural, siempre era la foto posada, la producciones”, señaló en el magazine que conducen Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

“Tú veías las redes sociales de ellos y todo era muy fingido, muy posado, muy armado, muy perfecto y las parejas perfectas no existen. Esa necesidad de aparentar, de fingir, de querer demostrar que todo es perfecto, ya eso me dio desconfianza”, agregó al respecto.

La exVengadora también se refirió al hecho de que Rafael Fernández haya salido a hablar, pese a que no es una estrella de ‘Chollywood’, y consideró que esto se debió a que “él fue figuretti desde el día 1, el sello de figuretti lo tenía desde que apareció. Él era más estrella que la estrella”.

“Con esas declaraciones ¡Olvídate! La persona pública es Karla. Ellos hicieron un pacto y quedaron (en no hablar)... Él no esperó ni una semana y el domingo ya estaba dando declaraciones (...) Todos conocemos a Karla y sabemos que le gusta hablar y ella se quedo calladita”, agregó.

Finalmente, sobre la información de que el hombre de negocios estuvo redecorando el lugar donde vive actualmente desde hace tres meses atrás, lo cual dejaría en evidencia que ya tenía tomada la decisión de separarse de Tarazona, Tilsa indicó : “Lo del departamento fue frío, premeditado, calculado”.

