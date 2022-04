“Los 5k más felices del planeta” regresan a Lima este 24 de abril en la Costa Verde y toda la parafernalia. El concepto de The Color Run se instala nuevamente en el Perú por séptima vez convirtiendo esta carrera en una de las más esperadas por los runners y el público en general. Pero ¿Qué ha hecho de esta carrera tan trascendental y en qué consiste? Aquí te lo contamos.

The Color Run tiene inspiración en el festival hindú Holi, en el que se festeja a Holika, hija del dios y de los demonios, una deidad de la India. El nombre del festival, Holi, significa color y representa, el espíritu de la fraternidad, armonía y tolerancia.

En el trayecto, los participantes pueden correr, trotar o caminar. Ir con amigos, familiares, o solos. Las únicas dos reglas son usar ropa blanca y terminar pintado de colores. En el camino se pasará por cuatro estaciones de color: naranja, rosa, amarillo y azul. El evento promueve y celebra la vida saludable, la felicidad, y la individualidad.

The Color Run o también conocida internacionalmente como “The Happiest 5K On the Planet” se ha realizado en más de 52 países. La popular carrera internacional celebra el deporte, la felicidad y el entretenimiento. Esta vez se viene preparando para realizar su séptima edición el domingo 24 de abril.

La carrera es absolutamente inclusiva

En esta oportunidad, de la mano de Fundación Ronda, organización experta en la inclusión socio laboral de comunidades con barreras de acceso, la carrera contará con interpretación de lengua de señas y una largada simbólica para visibilizar a organizaciones y personas con discapacidad que participarán ese día.

Por esta razón se invitó a ser parte a la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de la sociedad civil expertas en inclusión, entre ellas, la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo, la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas, Ojos sin Barreras, Red Peruana de Educación Inclusiva, Asociación Peruana de Déficit de Atención y Sense Internacional, las cuales han codiseñado el lema para esta carrera “una real inclusión empieza por reconocer que todos y todas somos diferentes y debemos tener las mismas oportunidades de aprendizaje”.

La carrera cuenta con su propio himno

Una competencia de este nivel necesitaba de una canción que la identificara es por eso que se le encargó al talentoso productor y DJ peruano DJ Marzon (Arturo Alonzo Daza Barrios) que se haga cargo del tema “Im not alone”, en sus propias palabras: “Este año tengo la dicha de ser el creador del himno oficial de The Color Run que será utilizado en 3 paises en Sudamérica, Chile, Argentina y Perú. Esta canción es muy significativa para mí ya que la letra está inspirada en mi padre, quien falleció por el covid”, la canción es interpretada por Lucas Torres, reconocido interprete nacional,

El éxito de The Color Run se basa en ser un evento running único, el cual tiene como fin simbolizar la alegría creando un ambiente ameno donde los asistentes participen de manera libre y sin competir los 5k. La ausencia de cronometraje respalda la diversión como principal atractivo y la temática de poder pintarse de colores con los demás participantes durante la maratón le asegura al público asistente y corredores pasar un día de lo mejor de principio a fin.

La Costa Verde fue elegida nuevamente como escenario para la séptima edición. La carrera dará inicio a las 9:00 am con una nueva temática “Make Magic” con un formato de día, más colorido y entretenido.

Los kits de la maratón están a la venta en Teleticket también por Rappi y hay un punto de venta en Real Plaza Salaverry, el costo del kit es de S/80.00. Los kits podrán ser recogidos a partir del 11 de abril en C.C. Real Plaza Salaverry y Hotel BTH de San Borja, en los estacionamientos.

Los kits de The Color Run

Los kits están compuestos por: una bolsa tipo mochila, la polera oficial del evento, una pulsera que sirve como entrada para poder ingresar al evento y un sachet individual de polvos de colores para la maratón

Al inicio de la carrera se realizará un calentamiento animado para todos los participantes y asistentes. Al finalizar, habrá una celebración por el logro de los 5K en la fiesta final llamada “Festival del Color”.

