Sheyla Rojas captó la atención de sus seguidores de Instagram luego que en un storie compartiera una fotografía en la que la vemos en una videollamada con Ney Guerrero, conocido productor de ATV.

“Muy pronto sorpresas”, fue el mensaje que escribió la rubia en sus historias de Instagram, además etiquetó a la cuenta oficial de ATV y puso en hashtag el nombre de Ney Guerrero.

La foto en la que aparece el exproductor de Magaly Medina, en medio de una videollamada con Sheyla Rojas, despertó los rumores de que la modelo podría estar negociando su retorno a la televisión por la puerta grande.

Otro detalle que refuerza las especulaciones es que, en sus recientes apariciones en los programas de televisión, la exconductora de “Estás en todas” no descartó volver a Perú para retomar la conducción.

Sheyla Rojas lanza ultimátum a su novio mexicano

Tras un año de convivencia, Sheyla Rojas se animó a poner plazo a su novio mexicano Luis Miguel Galarza Muro, popularmente conocido como Sir Winston’, para que le pida su mano en matrimonio.

Estas declaraciones se dieron en el programa ‘América hoy’, donde mostró su bello árbol de navidad que cuenta con cerca de 5 metros de alto. Janet Barboza aprovechó el momento para preguntarle hasta cuándo esperará que el empresario mexicano le dé el anillo de compromiso.

“Te preguntaré esto porque tú quieres casarte, si no quisieras cada uno podría decidir lo que le provoca, pero cuánto tiempo estarías dispuesta a esperar sin que Sr. Winston te dé el anillo”, le consultó Barboza.

De inmediato, Sheyla Rojas no dudó en contestar: “Yo tampoco puedo esperar mucho tiempo, por lo menos mi anillo de compromiso, que haga la relación más formal, yo creo que no pasa de un año más. Hasta abril tiene plazo”.

La popular Rulitos le advirtió que no espere tanto porque si no podría pasarle lo de Cachaza Y Rafael Cardozo. “Me acuerdo lo que le pasó a Cachaza y Rafael y me preocupo”, comentó.

Sheyla Rojas sobre el matrimonio con Sir Winston

VIDEO RECOMENDADO

EBT: Sheyla Rojas y sus increíbles cambios de imagen durante los últimos años

La producción del programa “En boca de todos” recopiló imágenes de la conductora desde sus inicios en la televisión y el resultado dejó sorprendido a más de uno