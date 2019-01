Steve Zhan, actor de 'El Boom de Silicon Valley': "Internet es el invento más importante de la humanidad"

Steve Zahn, un actor versátil con una larga lista de créditos en su haber, brindó una conferencia de prensa con motivos del estreno de la nueva apuesta de National Geographic: El Boom de Silicon Valley, drama de los pioneros de internet de Silicon Valley.

El estadounidense, que interpretará a ‘Michael Fenne’, contará algunos detalles de la serie (sin spoilers) y cómo fue interpretar a un ex-fugitivo de la ley.

Zahn fue nominado al Premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto. Entre sus demás créditos cinematográficos, cabe destacar “El planeta de los simios: La Guerra”, “Capitán Fantástico”, “Los chicos de mi vida”, “Eso que tú haces” y “El diario de un chico en apuros”.

Pregunta 1:¿Cómo interactuar con la tecnología como parte de este período?

Steve Zhan:“En esto, mira, no. Lo pienso más a menudo. Pienso en ello cómo se relaciona con la neutralidad de la red ahora. El acceso para las personas, la propiedad de las vías aéreas, ese tipo de cosas es preocupante. Pero en lo que respecta a mi uso personal, no estoy en las redes sociales, nunca lo he estado; cuando surgió Internet en los años 90, nunca antes había estado en una sala de chat. No recuerdo haber estado nunca en uno. Es solo que no soy quien soy, así que realmente, soy un principiante bastante simple, un tipo de usuario básico de Internet. Lo que significa que lo uso todo el tiempo, para pagar facturas para ver el clima. Eso es lo que soy”.

Pregunta 2:¿Por qué es importante saber acerca de todo esto hoy en día, debido a la importancia que Internet tiene en nuestras vidas hoy en día tal vez, o por qué crees que es importante?

Steve Zhan:“Bueno, creo que lo damos por sentado. Miramos esta cosa como si siempre estuviera ahí. Una vez más, todo ha cambiado. Sucedió tan rápido y sigue ocurriendo tan rápido que todavía no lo hemos alcanzado. Nosotros somos los “mis padres”. Dejame darte un ejemplo. Estoy sentado en un restaurante con mi familia cenando. Algunos niños en otra mesa me están sacando fotos. ¿Derecha? Ahora sus padres no se van, no hagan eso, él está cenando con su familia, eso es grosero. Espera a que termine de comer y ve y pregunta si puedes obtener una foto más tarde. No lo dicen porque no tenían padres que les enseñaran las reglas. Ahora, eso es sólo un tipo de ejemplo básico”.

“Creo que todas las reglas, la forma en la que usamos, aún no he sido pensado completamente y es así que muchas personas se meten en problemas, ¿sabes? Nuestro presidente es uno de ellos. Sabes que solía ser cuando estabas en el trabajo y te despediste del jefe, y te dijimos a tus compañeros de trabajo: odio al jefe, le voy a decir que se vaya. . Sus empleados dirían, hey, amigo, no es una buena idea. Probablemente te despidan. Tal vez deberías pensar en ello. Ya no hacemos eso. Tenemos un pensamiento y lo pusimos en línea de inmediato y destruimos el restaurante que acabamos de ir a pensar que es un negocio familiar y es posible que usted saque el servicio del negocio. ¿Tiene sentido?”

“Es interesante verlo desde un ángulo diferente, desde sus inventores en lugar de a los usuarios. Me parece un guión fascinante. Dentro de diez páginas estaba absorto y tenía que estar en esto. Cuando me lo propusieron, pensé que sonaba un poco aburrido, para serte sincero. ¿Cómo vas a hacer seis horas de la historia de Internet en Simi Valley sin que sea aburrido? Sin embargo, fue sorprendente y pensé que estaba escrito de manera brillante”.

Pregunta 3:¿Sabías algo sobre Michael Fenne [indiscernible], qué impresión tuviste cuando escuchaste sobre él, y si ya sabes algo sobre él, qué cambió cuando empezaste a prepararte para el papel?

Steve Zhan:“Bueno, lo interesante es que aquí hay un hombre, no había mucho sobre él. Hice una búsqueda en Google y fue virtual. Me refiero a que es muy difícil encontrar algo que, irónicamente, ese es el punto, esa es la razón por la que podía conducir por todo el país, teñirse el cabello, ganar algo de peso y luego desaparecer. Literalmente. Ya no puedes hacer eso debido a internet debido a esta cosa que él estaba tratando de perfeccionar, y recibí un poco, una entrevista con él, después de que fue arrestado”.

“Se trataba de una entrevista de 15 minutos. Cuando lo vi, me quedé impresionado. Pensé que íbamos a ser un tipo de persona más ruidosa y, sin embargo, aquí tenemos este tipo de persona de voz alta y tono alto y no el tipo de persona que vi en la página y eso es todo lo que realmente necesitaba ver. No le hablé ni quise hacerlo. Sentí que había muchos, si jugaba como Dwight D. Eisenhower, sí, eso es un poco diferente. Aquí hay un tipo que nadie conoce y con el que podría tomarme algunas libertades, y el guión también se tomó muchas libertades al contar su historia”.

“A veces, como actor, te enganchas a algo realmente simple y fue solo ver su imagen y escucharlo hablar, eso fue suficiente para mí. No he estado en contacto con él antes, durante o después. Él está ahí fuera en alguna parte”.

Pregunta 4:¿Cuál era la diferencia de esta serie con respecto a Silicon Valley o The Social Network?.

Steve Zhan:“Bueno, es una historia completamente diferente. Una es sobre Facebook. Se trata de una sola persona. Éste se enfoca en el fin del negocio de todo eso. El auge y la caída de estas pequeñas empresas y grandes empresas a las que se les dio un montón de millones y millones de dólares de los inversores básicamente solo por una idea, nada tangible. Intenta explicarlo de una manera mucho más general, a un nivel mucho más específico y general, supongo, al mismo tiempo”.

“Además, la competencia. Hubo un puñado de personas que realmente entendieron qué tan grande era esta cosa y dentro de ese pequeño grupo, qué tan competitiva fue realmente. Sin entenderlo, no hay regla. Era solo caos a veces. Es muy diferente Y justo en la forma en que nos referimos a dos preguntas atrás, tenemos la danza interpretativa. Entra en un … es mucho más teatral y eso es lo que realmente me gustó. Para mí, era como si fueras el creador”.

“Mi personaje, hablamos de ponerle prótesis. Sentado en una silla y haciéndome ver tres horas más tarde me veo completamente diferente. Matthew y yo decidimos que sería mejor conseguir un traje gordo y hacerlo como si estuviera haciendo una obra. Eso me emocionó y lo hizo mucho más difícil, pero mucho más emocionante. Sí, es mucho más como el teatro que como el cine”.

Pregunta 5:¿Qué escena consideras que es la escena principal de la serie que, por supuesto, puedes contar sin spoilers?

Steve Zhan:“Todos ellos son tan prominentes. Debido a que tiene el estilo documental, una vez más, corta todas las semillas en el guión, por lo que las escenas que realmente se graban son una especie de estos grandes momentos, ya sean momentos de alto valor de producción o si solo son importantes en este sentido. El viaje del personaje. La respuesta a eso es que todos son tan importantes para mi personaje, todos ellos. El viaje para comenzar su nueva vida, el inicio de estas compañías, encontrar un nicho y luego tener éxito hasta cierto punto”.

“Este tipo ha tenido éxito hasta el punto en que se hizo tan grande que la gente comenzó a prestarle atención y fue entonces cuando ocurrió su caída, porque comenzó a ser reconocido y comenzó a volverse paranoico, lo cual debería porque era buscado por el FBI. Eso es algo que da un poco, pero no lo descubres hasta más tarde, pero no es difícil darse cuenta de que es simplemente una persona astuta, no totalmente honesta. No lo sé, esa es una pregunta difícil en un programa de seis horas”.

Pregunta 6:Steve, ¿podrías describir cómo crees que va a ser la relación entre internet y nuestras vidas en algún futuro, quizás relacionado con todas estas cosas que sucedieron en la serie?

Steve Zhan:“Al mirar hacia atrás, creo que estamos mirando hacia adelante. Creo que este es el momento para ver realmente algo como esto. Una vez más, la neutralidad de la red es un gran negocio, es un gran negocio aquí. Fue en las noticias de ayer. Ustedes tienen estos muchachos, señores mayores, que en el Senado y en nuestro gobierno están celebrando una audiencia sobre algo que ni siquiera entienden completamente y ninguno de nosotros lo entendemos realmente. Creo que el péndulo ha girado completamente hacia el otro lado”.

“Aquí fue este nuevo invento que fue realmente increíble. Cambió las cosas, hizo las cosas más fáciles. Puedes comprar en línea, puedes pagar tus facturas, puedes averiguarlo, no tienes que ver las noticias para saber cómo será el clima. Puedes recibir tus noticias con tu dedo pulgar y, sin embargo, luego empezamos, el péndulo oscila hasta el otro lado, donde empezamos a sacar ventaja de las personas. La gente sabe cómo hackear cosas y obtener información. Las noticias que recibimos no son todas noticias, son de bots”.

“Todas estas cosas diferentes con nuestra elección, todo el trato con personas que no leen periódicos. La gente ya no lee los periódicos, lo que es una locura. Así que nos afectó de una manera adversa de muchas maneras y creo que hay esperanza en eso, porque este péndulo es lo más lejos que puede salir del lado malo, hay gente en este momento que lo está resolviendo. Que están tratando de resolver el problema. Ellos irán, y no sabemos quiénes son y no sabemos cuáles son sus pensamientos o sus ideas, pero están ahí. Tiene que volver por el otro lado. No sé qué significa eso, pero creo que este programa me recordó que lo que está frente a mi cara, la cara de Steve y lo que sé, no es nada”.