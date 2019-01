El boom de Silicon Valley: la verdadera historia detrás del nacimiento de internet

Silicon Valley fue la cuna de algunas de las personalidades y compañías más influyentes y reconocidas del mundo durante la década del 90, atrayendo tanto a genios como a charlatanes. Allí fue donde también nació el nuevo y repentino fenómeno de millonarios tecnológicos. Con una combinación de recursos narrativos y entrevistas con los verdaderos protagonistas integradas a un drama guionado, National Geographic presenta el ascenso meteórico y el estallido catastrófico de la burbja puntocom.

National Geographic estrena “El boom de Silicon Valley”, compuesta por seis episodios de una hora, el 24 de enero a las 9pm. Se trata de una combinación pocas veces vista entre un relato guionado y entrevistas con los protagonistas y pioneros reales de internet, cuyas historias son dramatizadas en la serie.

Esta producción presenta la trayectoria turbulenta de tres empresas diferentes cuyos fundadores intentan cambiar el mundo utilizando la nueva tecnología de internet. Antes de Google, Netscape es el primero en lanzar el navegador comercial y dar inicio a la “guerra de navegadores” contra Microsoft. Antes de Facebook, theglobe.com es la red social de rápida expansión creada por soñadores en un campus universitario. Y antes de YouTube, un estafador fugitivo del FBI se reinventa a sí mismo en Silicon Valley para fundar una empresa de streaming de video llamada Pixelon, con un gran auge empresarial y una caída dramática difícil de creer.

Las entrevistas que dan marco a estas historias incluyen especialistas de la época, tales como Mark Cuban, Dan Goodin y Arianna Huffington, además de prominentes figuras de la tecnología de las empresas que aparecen en la serie, tales como el ex presidente y CEO de Netscape Communications Corporation, James Barksdale; el fundador de Netscape, Jim Clark, y los cofundadores de theglobe.com, Stephan Paternot y Todd Krizelman.

En un entramado dinámico entre lo guionado y lo no guionado, las técnicas narrativas del creador, showrunner, director y productor ejecutivo Matthew Carnahan incluyen batallas de rap, flash mobs, números de danza y títeres (sí, títeres), además de testimonios de la vida real que ayudan a poner en contexto el auge de la burbuja puntocom y su posterior estallido.

“Nuestra sociedad depende totalmente de internet, pero la mayoría de nosotros no conoce a muchos de los visionarios que dieron origen a la web y lucharon por mantenerla a flote. En El boom de Silicon Valley, me concentré en contar las historias reales, complicadas y divertidas, de estos inventores, inversores y estafadores”, dice Carnahan. “El objetivo fue que la forma en la que se cuente la historia fuera tan perturbadora como las propias figuras”, añade.

Cada línea argumental de la serie muestra los sellos distintivos de una saga épica: riqueza, ambición, manipulación y estafa. El boom de Silicon Valley es más extraño que la ficción y es todo (en su mayor parte) ¡verdadero!

NETSCAPE

Jim Clark y Marc Andreessen fundan Netscape en 1994 con el objetivo de que se convierta en el navegador de internet número uno del mundo. Luego de una oferta pública de venta increíblemente lucrativa, todo parece andar sobre ruedas. Pero el equipo ya establecido de Microsoft no está dispuesto a bajar la cabeza ante este nuevo adversario. En El boom de Silicon Valley, Carnahan expone la lucha de Netscape en esta batalla conocida como la “guerra de los navegadores” desde la perspectiva de James Barksdale, interpretado por Bradley Whitford; Clark, interpretado por John Murphy, y Andreessen, encarnado por John Karna. Carnahan revela la metodología de las mentes maestras detrás de la locura de Netscape, ofreciendo un relato detallado y personal de la histórica oferta pública de venta de la empresa y lo que sucedió después.

THEGLOBE .COM

Mientras se disputa la guerra de los navegadores, los estudiantes Todd Krizelman, interpretado por Oliver Cooper, y Stephan Paternot, interpretado por Dakota Shapiro, están ocupados fundando theglobe.com en la Universidad Cornell. Inicialmente, a Krizelman y Paternot les cuesta trabajo lanzar su emprendimiento, pero finalmente logran llevar la red social desde sus dormitorios universitarios a una de las ofertas públicas de venta tecnológicas má grande de la historia. Theglobe.com alcanza un récord de mayor aumento de precio de primer día en una oferta de acciones nuevas en 1998, cambiando para siempre la vida de los cofundadores. En El boom de Silicon Valley, el espectador conoce su historia directamente de la fuente, ya que Carnahan incluye entrevistas con los dos.

PIXELON

Mientras Krizelman y Paternot se preparan para su oferta pública de venta, Michael Fenne, un estafador interpretado por Steve Zahn, atravesó el país, se reinventó a sí mismo y fundó Pixelon, una empresa de streaming de video multimillonaria. Fenne es fugitivo de la ley y la existencia de la empresa se basa enteramente en el engaño. Estafa a los inversores en cientos de miles de dólares prometiéndoles streaming de alta calidad por internet, algo que nunca llega a materializarse de la forma en la que se había ofrecido. El iBash es la extravagante fiesta de lanzamiento multimillonaria que tiene como resultado un fracaso aún más extravagante. La serie revela todos los secretos de Fenne para mostrar la rápida y estrepitosa caída de Pixelón en bancarrota.

El elenco de la serie es liderado por el ganador de dos Premios Emmy Bradley Whitford (“Get Out”, “The Post”, “The West Wing”), Steve Zahn (“War of the Planet of the Apes”, “Dallas Buyers Club”) y Lamorne Morris (“Game Night”, “New Girl”).

Matthew Carnahan es el creador, showrunner y productor ejecutivo, junto a la productora ejecutiva Ariana Huffington (fundadora de The Huffington Post, fundadora y CEO de Thrive Global, y autora de quince libros, entre los que cabe mencionar “Redefine el éxito” y “La revolución del sueño”).