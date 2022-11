El futbolista Sergio Peña, quien siempre ha evitado referirse a temas de su vida privada, decidió romper su silencio y habló para las cámaras de “Amor y Fuego” para aclarar cuál es la relación que mantiene con su expareja Valery Revello, quien hace poco dijo ser víctima de maltrato psicológico.

El jugador dijo que no se siente aludido por las indirectas de la madre de su hija, y aprovechó para aclarar que ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija.

“Con la mamá de mi hija yo tengo una relación normal de padres, no tenemos ningún tipo de problemas, no se por qué motivo ella puso eso, no se lo he preguntado, no creo que sea para mí, no tengo ningún problema con ella, no tengo nada malo qué decir contra la mamá de mi hija”, señaló.

En otro momento, Sergio Peña fue consultado sobre las acusaciones de Valery Revello, quien dejó entrever que él impidió que continúe sus estudios en el extranjero al negarle un permiso para viajar junto a su hija.

“Ese es un tema diferente, un tema aparte que tenemos que hablar por mi hija de cuatro años que quiero ver en todo momento, no es un permiso que yo haya quitado, es un tema que yo tengo que hablar con la mamá de mi hija, Cada uno maneja las cosas como quiere, en mi casa yo lo manejé en silencio (…) pero es un tema que si ella quiere viajar con mi hija, lo vamos a hablar”, precisó.

