Samahara Lobatón visitó el set de “En boca de todos” para responder a George Rubin, un tiktoker que aseguró en redes sociales que la joven usaba zapatillas ‘bamba’.

La influencer, al principio, se rio de la acusación que recibió, pero luego el ambiente se puso tenso y explicó que las zapatillas con las que se luce en sus redes sociales son de emprendimientos.

“Yo nunca, en ninguna de mis publicaciones, digo que las zapatillas son originales ni anhelo decir que son réplica A1. Este es un emprendimiento peruano y tiene derecho a vender el producto que ellos deseen. Ellos me pagan, porque te informo, ahora que quieres surgir en este medio de publicidad, de influencers, que las marcas te pagan por hacerle publicidad a sus productos, entonces, eso es lo que yo hice”, dijo al inicio la joven.

La hija de Melissa Klug aseguró que tiene el dinero suficiente para comprarse zapatillas de marcas, incluso recordó que gastó 40 mil soles en una fiesta para su hija.

“No la venden como réplicas y al fin y al cabo a mí me pagan por hacerme la publicidad y yo estoy cumpliendo con mi contrato. Yo uso zapatillas originales y los puedes ver en mi Instagram, le compro zapatillas de colección a mi hija de un año y medio y yo también me compro. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija, ¿por qué no podría comprarme zapatillas originales?”, puntualizó.

Samahara Lobatón dice que gastó 40 mil soles en la fiesta de su hija

VIDEO RECOMENDADO

Samahara Lobatón sobre rumores de embarazo: “”No estoy embarazada, tampoco es algo para ocultarlo”

Samahara Lobatón sobre rumores de embarazo: ““No estoy embarazada, tampoco es algo para ocultarlo”





TE PUEDE INTERESAR