La banda de rock Left Avenue Joiners, también conocida como L.A. JOI y liderada por el director y productor de cine Javier Fuentes-León, lanzó su tercer sencillo titulado “Why Can’t We Stop?”.

El estreno del tema contó con un video oficial, el cual se lanzó a través del canal de YouTube de la agrupación musical.

El video fue filmado el 24 de mayo de este año y la dirección estuvo a cargo de Salvador del Solar, actor y cineasta de larga trayectoria, a quien el vocalista de la banda, Javier Fuentes-León, dirigió en su segundo largometraje: “El Elefante Desaparecido”. Ahora los papeles se han invertido y es Del Solar quien dirige a Fuentes-León.

“Salvador es un amigo de toda la vida, y siempre lo he considerado un artista en todo el sentido de la palabra. Gracias a la extraordinaria experiencia que tuvimos con ‘El Elefante Desaparecido’, no solo nos hicimos más amigos aún, sino que además descubrimos que colaboramos muy bien y que la pasamos genial, así que no dudé para nada en pedirle que estuviera detrás de cámaras. Felizmente le gustó mucho la música de Left Avenue Joiners y dijo que sí de inmediato. Tal como los sospechaba, llegó con muy buenas ideas y una gran sensibilidad para dirigir. La pasamos genial”, señaló Fuentes-León.

Por su parte, Salvador Del Solar confirmó su admiración y felicidad de compartir este proyecto con su amigo: “Left Avenue Joiners es una de las más increíbles sorpresas que he tenido en años. Tremenda banda. Quedé tan impresionado cuando escuché sus canciones que simplemente no podía creer que no estuvieran sonando en todas partes. Es una gran noticia que sus temas estén disponibles ahora en Spotify y fue un privilegio acompañarlos en una sesión de estudio para dirigir el video de ‘Why Can’t We Stop?’. Son unos músicos extraordinarios. Y es imperdonable que no hayamos escuchado una voz como la de Javier Fuentes-León hasta ahora”.

Left Avenue Joiners es una agrupación de músicos peruanos y estadounidenses que tiene como bases las ciudades de Lima y Los Ángeles. La banda de rock indie es liderada por Javier Fuentes-León, el premiado cineasta peruano radicado en Los Ángeles, quien cumple además las funciones de compositor, guitarrista y cantante. La presencia peruana en la banda es potente y está conformada por un “dream team” de músicos nacionales que rodean a Fuentes-León en variadas combinaciones, dependiendo de la canción. Todos pertenecen o han pertenecido a bandas icónicas del rock local, y entre ellos están Manolo Barrios y César Zamalloa (ambos de Mar de Copas), Rafo Arbulú (ex-Cadena Perpetua y Vagabundos), Jorge Alayo (ex-La Sarita), Alfredo Sillau (ex-Los No Sé Quién y los No Sé Cuántos) y Octavio Barrios (Los Trece Baladas).

El videoclip de “Why Can’t We Stop?” es el primero que se filma en Lima y el tercero que cuelga Left Avenue Joiners en su canal de YouTube.