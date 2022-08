Rossana Fernández Maldonado se mostró entusiasmada por el estreno de ‘Esto es Bacán’, el nuevo reality que conducirá junto a Gian Piero Díaz y que se emitirá por Willax TV desde este sábado 13 de agosto.

Al ser consultada sobre si el nuevo reality busca ser la competencia de “Esto es Guerra”, la actriz aseguró que “no es exactamente lo mismo”.

“No es exactamente lo mismo. En Willax nos han apoyado mucho con el formato de ‘Sorpréndete’, donde siempre buscamos entretener, pero también ayudar. De hecho, Piero y yo estamos en esa onda, entonces los chicos que están participando en ‘Esto es Bacán’ tienen muchas ganas de ayudar, así que creo que los van a sorprender mucho, es bien divertido”, dijo al Infobae.

La figura de televisión manifestó que una de las diferencias con “Esto es Guerra” es que “Esto es Bacán” solo se emitirá los sábados.

“Tienen que ver, tiene un extra. No es exactamente igual definitivamente. ¿Si marca la diferencia? Mmm.. sí, no te puedo adelantar nada, comenzando porque ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ eran un formato diario y esto es un formato de sábados, entonces es otra cosa. Además, Gian Piero tiene experiencia en realitys pero yo no. Yo me lo tomo más a la broma”, puntualizó.

Rossana Fernández Maldonado reconoció que no tiene experiencia conduciendo realitys de televisión, pero afortunadamente tendrá a su lado a Gian Piero Díaz, quien maneja a la perfección este tipo de formato al haber estado a la cabeza de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’.

“Sí, bueno, cuando yo estaba en ATV conduciendo ‘Hola a Todos’, a veces he reemplazado a Gian Piero o Renzo cuando faltaban a ‘Combate’, pero nunca he conducido un programa que sea exclusivo de reality”, acotó.

