Después del concierto que ofreció en Brasil como parte de Motomami World Tour, Rosalía decidió salir de fiesta con un irreconocible look que viene dando de qué hablar en las redes sociales.

Según se puede ver en las imágenes difundidas en redes sociales, la intérprete de “Bizcochito” optó por un corsé plateado y unas botas altas negras. No obstante, lo más llamativo fue la elección de maquillaje.

Asimismo, eligió llevar el cabello de dos dolores, la mitad lo puso de rojo y la otra de negro. En cuanto al maquillaje, sorprendió tapándose las cejas para dibujarse una forma casi vertical, un estilo bastante similar al como lo usan los dragsqueens.

Este cambio de look no ha sido indiferente a sus fanáticos, quien recurrieron a las redes sociales para preguntarse qué pasó con la cantante, incluso algunos dudaron que se tratara de ella. Sin embargo, ella misma compartió en su storie de Instagram una fotografía -un poco borrosa- donde aparece con el mismo look.

“Pensaba que era alguien yendo a su concierto en Brasil me he quedado”, “Make up de drag queen yo me transformo”, “Irreconocible. ¡Wow!”, son algunas reacciones que se leen en Instagram.

