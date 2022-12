Ronnie Turner, hijo de la cantante Tina Turner, falleció en Los Ángeles a los 62 años, confirmó su esposa Afida Turner en redes sociales.

Aunque su esposa no dio detalles sobre el fallecimiento, el portal digital TMZ cuenta que los servicios de emergencia recibieron una llamada porque Ronnie tenía dificultades para respirar. Se encontraba en el exterior de su casa y murió minutos después pese a la atención de los paramédicos.

En redes sociales, la esposa del intérprete, Afida Turner, confirmó su muerte con un sentido mensaje de adiós, acompañado de unas fotografías en las que aparece ella, Ronnie y la cantante Tina Turner.

“Ronnie era un verdadero ángel con un alma enorme (...) hice lo mejor hasta el final y esta vez no fui capaz de salvarte, te amo por estos 17 años, esto es muy malo, estoy muy enojada”, apuntó la cantante con quien tuvo dos hijos.

Ante la triste noticia, Tina Turner se despidió de su hijo a través de un emotivo mensaje en su perfil de Instagram, donde dijo sentir dolor.

“Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”, expresó la reconocida cantante.

La muerte de Ronnie se suma a la trágica historia de la cantante de “Private Dancer”. En 2018, su primogénito, Craig Raymond Turner, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill, se suicidó en su estudio de California a los 59 años.

El segundo hijo biológico de la cantante siguió los pasos de sus padres e incursionó en la actuación en el filme “What’s Love Got to Do With It” de los noventa, basado en la historia real de su madre.

Tina Turner tiene además otros dos hijos adoptados. Con información de EFE.