En plena edición del programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González informó que un incendio se produjo en las instalaciones de Latina Televisión, ubicada en la cuadra 9 de la Av. San Felipe, en el distrito de Jesús María.

“Paren todo. Último minuto. Incendio en los estudios de ‘La Voz Perú’ en Latina. Tenemos imágenes, la vemos. Qué lamentable”, comentó al inicio el popular ‘Peluchín. “¡Ay no! Ojalá que nadie haya salido herido, ni nada por el estilo. Ay qué vaina”, añadió Gigi Mitre.

El conductor de televisión lamentó lo sucedió y expresó su solidaridad con los trabajadores de dicha casa televisora, donde trabajó durante varios años.

“Tenemos mucha gente querida, son muchos años trabajando ahí. Es más, no mucha gente querida, la mayoría de gente que trabaja ahí es gente querida por nosotros y gente que nos tiene mucho cariño también, como dicen una golondrina… Bueno, en este caso una gusana no pudre toda la manzana”, comentó.

Finalmente, ‘Peluchín’ dijo que espera que la situación no sea más grave de lo que parece: “Tenemos mucho cariño por esa casa televisiva, por los trabajadores que hay ahí. Esperemos que esto se solucione pronto, que no sea más de un susto, que no tengan daños personales y más materiales de los que vemos en las imágenes. Toda nuestra solidaridad con ustedes”.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Cueva es captado empujando a árbitro previo a su boda, asegura ‘Peluchín’

Christian Cueva es captado empujando a árbitro previo a su boda, asegura ‘Peluchín’