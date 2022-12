Luego que se conociera que Magaly Medina perdió el juicio por difamación que le entabló el actor Lucho Cáceres, Rodrigo González salió al frente para defender a la conductora de espectáculos, quien fue sentenciada a dos años de prisión suspendida y al pago de 70 mil soles de reparación civil.

El popular ‘Peluchín’ no sólo le expresó su apoyo a su examiga, sino que consideró que la denuncia del actor estaría motivada por un tema netamente personal.

“Magaly no ha mandado a Lucho Cáceres a aparecer en esas escenas en que se denigra solo. Eso no lo ha hecho Magaly. Magaly ha opinado en base a unas imágenes que se dejaban ver”, señaló el conductor en su programa “Amor y Fuego”.

El presentador de Willax TV no dudó en arremeter contra Lucho Cáceres y le advirtió que todavía no debería celebrar el fallo, ya que podría revertirse en una segunda instancia.

“Puedes dar una opinión sin ese odio visceral que se nota que le tienes. Te puede gustar o no gustar la Magaly, da igual, pero cuando tú no buscas justicia, sino que, cuando tú buscas revanchas, se nota. Magaly puede haber tenido excesos, pero ella está para entretener, no para hundir a nadie. (…) Lucho Cáceres y abogadas como ella, que ya es algo que se ve personal, la quieren hundir porque le echan la culpa producto de sus acciones, que sus imágenes han construido”, criticó González.

En otro momento, ‘Peluchín’ también criticó a John Kelvin por compartir un mensaje en el que se muestra a favor de la denuncia de Lucho Cáceres contra Magaly Medina.

“Ahora se junta toda esta horda ‘de damnificados’ a intentar mezclarse. Maltratadores de mujeres, como en el caso de John Kelvin, con maltratadores de reporteros, como en el caso de Lucho Cáceres… desde aquí, en este caso, toda mi solidaridad con Magaly”, concluyó.

