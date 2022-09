Luego que Magaly Medina difundiera un ‘ampay’ de Giuliana Rengifo con un notario casado, la cantante de cumbia salió al frente para aclarar que su nuevo galán está separado hace dos meses y que ella no es la amante. La artista se presentó este lunes en el programa “Amor y Fuego” para asegurar que no se entrometió en la relación de Paul Pineda, quien lleva casado más de 20 años con la fiscal Katherine Tapia.

Durante la entrevista, el conductor Rodrigo González sorprendió a la cumbiambera al revelar que el notario pucallpino se hospedó en su hotel “Puerto Palmeras” en Tarapoto a fines de julio junto a otra jovencita.

Según precisó, poco antes que el notario pucallpino fuera ampayado con Giuliana Rengifo, él lo conoció en las instalaciones de su hotel con una señorita que decía ser su novia.

“Usted se me acercó y me pidió una foto, previamente, esta señorita me dijo que era su novia y también me pidió una foto. (…) Usted me dijo he venido aquí porque mi novia es tu admiradora y me ha pedido venir para tomarse una foto contigo”, dijo el conductor de Willax mientras conversaba vía telefónica con Paul Pineda.

Al ser consultado por su actual vínculo con la joven, el notario aseguró que ambos terminaron hace aproximadamente un mes y que actualmente es una persona soltera.

“Claro, yo cuando me separo conozco a esta chica, salimos, viajamos, teníamos un viaje planeado cuando Giuliana era mi amiga”, añadió.

Al oír la confesión de su nuevo galán, la exintegrante de Agua Bella solo atinó a exclamar: “¡Está soltero, está separado, yo estoy soltera! En esa época no había habido chape ni nada”.

