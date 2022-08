Poco después de desatar polémica al recriminarle a una mujer por tener seis hijos a sus 38 años, el conductor Andrés Hurtado vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la emisión de un informe de “Beto a Saber’, donde lo acusan de haber ‘armado un show’ junto al presidente Pedro Castillo para pedir donaciones en favor de pacientes con cáncer.

Al respecto, Rodrigo González ‘Peluchín’ arremetió contra el comediante por amenazar a un reportero que le preguntó por qué la campaña que emprendió junto al jefe de Estado no se había ejecutado, ya que, tres meses después desde que fue anunciado, el dinero no ha sido entregado a los menores con enfermedades oncológicas.

“Estamos hablando de cáncer, de un dinero que ha sido destinado y que no ha llegado, y que tú estás involucrado porque la gente te tiene confianza a ti, que tú pusiste la cara, que tú te paraste al lado del impresentable que tenemos por presidente, y ahora estás guardando pan para tu show del sábado, eres otro impresentable”, arremetió el compañero de Gigi Mitre.

¿'Chibolín’ amenazó a Rodrigo González?

Tras criticar al conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, ‘Peluchín’ soltó una infidencia al revelar que Andrés Hurtado llamó a su abogado poco antes que la Policía llegara a las instalaciones de Willax para intervenirlo.

“Cuando pasó lo de las denuncias que me llegaron de la comisaría de Surco, ‘Chibolín’ llamó a mi abogado y mi abogado me dice ‘¿Qué raro, no? ¿Por qué me tuvo que haber llamado a mí?’. Le dijo: ‘Hola, soy Andrés Hurtado’ y cortó. Lo sentimos como... ¿Cómo quieren que lo tome?”, sostuvo el presentador de “Amor y Fuego”.

“Él (Andrés Hurtado) siempre está con esa actitud de saber dónde está parado, a donde puede llegar, qué teléfonos puede marcar y sabe cómo te puede arruinar o hacer pagar algo que tú puedes estar molestándolo, y esa actitud tan segura me revela que él sabe dónde está ‘enchufado’”, añadió.

