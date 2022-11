En la reciente entrevista que brindó al periodista deportivo Giancarlo Granda para su canal de YouTube, Rodrigo Cuba habló de los difíciles momentos que vivió tras tener que mantenerse alejado de su hija por la batalla legal que tuvo con su expareja Melissa Paredes.

En otro momento de la entrevista, el deportista fue consultado sobre si en algún momento se animaría a participar en “El Gran Show”. “El hecho de ser tan mediático; cuando te retires del fútbol, ¿te vamos a ver bailando en ‘El gran show’?”, interrogó el entrevistador.

Al escuchar la pregunta, el futbolista de Sport Boys no pudo evitar reírse, pero deja abierta la posibilidad de visitar el programa que conduce Gisela Valcárcel.

“Tengo mi swing, pero no sé la verdad, yo justo estoy estudiando distintos cursos, he empezado la universidad, estoy llevando un curso de oratoria también. Yo quiero orientar mi carrera, si bien es cierto, puede ser la televisión. Me gustaría ser comentarista”, señaló.

El entrevistador comentó: “Igual, mejor que ‘el Puma’ lo vas a hacer’”. Ante ello, el jugador respondió: “Definitivamente. Ja ja ja”.

Por otro lado, Rodrigo reconoció que ya se encuentra preparando para poder seguir generando ingresos cuando se retire del fútbol. “Uno siempre tiene que prepararse porque el fútbol no es para siempre, es una carrera linda, pero corta, entonces tienes que prepararte para que cuando te toque retirarte poder reinsertarte lo más rápido posible”, indicó.

