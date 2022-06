Una denuncia policial volvió a poner a Rodrigo Cuba y a Melissa Paredes en el ojo público. En el programa de “Magaly TV: La Firme” se dio a conocer que el futbolista denunció por chantaje y extorsión a su expareja y madre de su única hija.

Según se informó en el programa de ATV, el futbolista tomó dicha decisión luego de recibir una llamada por parte de la exconductora de televisión, quien le dijo que si no conciliaba con ella lo iba a denunciar por haber violentado la indemnidad sexual de su menor hija.

En el parte policial, difundido en el programa de Magaly Medina, también se indica que el incidente ocurrió el pasado 13 de junio aproximadamente a la 1:05 a.m.

“Si es que este (Rodrigo Cuba) no accedía a los actos de presión de la denunciada para ir donde le requería, esta procedería a interponer la denuncia frente a la comisaría”, se lee en el documento difundido por el programa de Magaly Medina.

Sin embargo, en medio de esta nueva polémica ha surgido una gran duda: ¿Qué significa indemnidad sexual?

En el set de “Magaly TV: La Firme”, la abogada Karla Viso explicó a detalle qué significa que Melissa Paredes haya acusa a su exesposo de afectar la inmenidad sexual de su hija.

“Cuando hablamos de la indemnidad sexual, tenemos que citar qué es ser indemne. Es esa capacidad y evolución que tiene un niño menor de 14 años, como dice la legislación actual, para tener ese discernimiento, la voluntad de decir, ‘yo acepto que me toques o yo acepto que no me toques’. No tiene todavía ese grado evolutivo en el que pasas para llegar a saber qué es bueno o qué es malo”, dijo la abogada.

La especialista enfatizó que “cuando a un padre se le quiere sindicar por un tema de indemnidad sexual implica pelear contra un zorrillo, porque igual, aunque tú ganes vas a quedar apestando”.

“Que pena y qué mala sangre de hacerle esto a tu propia hija, si (la acusación) esto mentira. Y si es verdad, esta señora (Melissa Paredes) tendrá que recorrer ese largo de camino de responder por qué razón calló y guardó un video donde ella supuestamente está dando a conocer esta situación”, puntualizó.

