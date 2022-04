El excapitán de Universitario de Deportes y empresario, Roberto Martínez, reconoció que su separación de la conductora de televisión, Gisela Valcárcel, fue su responsabilidad debido a que no se portó tan bien con ella.

Así lo dijo en una entrevista para el programa web del diario Trome que conduce su colega, Cuto Guadalupe, donde además recordó que tras separarse de la empresaria de televisión no se dirigieron la palabra por 11 años.

“Con Gisela duró 3 a 4, por ahí. Pero ahí, en verdad, mira, yo siempre lo he dicho, lo reconozco. Yo tengo mucha responsabilidad en esa separación, si no es toda. Y en verdad sí siento que esa relación ha sido de la que yo digo que teníamos absolutamente todo para poder mantenerla, triunfar, ser una buena pareja. Pero, como te digo, creo que había ciertos detalles que hicieron que yo por ahí no me porte tan bien”, señaló Roberto Martínez.

“Lo asumo, lo tengo claro, y cuando ya quise, de repente, reaccionar, ya tú sabes que eso no se perdona fácilmente. Entonces, y más que ella era una figura pública, entonces la expuse de repente a cosas que no debí, lo reconozco y siempre lo he dicho. Ah, mira, a raíz de eso, estuvimos 11 años sin hablarnos”, agregó el empresario, quien hoy radica en Chiclayo.

Gisela Valcárcel y Roberto Martínez en su boda. (Foto: Archivo El Comerio)

Gisela anunció su presencia en TV

Además, recordó que en ese lapso Gisela Valcárcel anunció que él iba a estar presente en su programa de televisión, sin embargo, él no había recibido una invitación. El mismo día del programa seguían anunciando su presencia, pero él estaba en su casa.

“Yo decía ‘me va a hacer una llamada’, pero de ahí pensaba que no, no había esos celulares como hay ahora, no había zoom, nada de eso. Y dicen que ‘el perro, el próximo bloque viene, ese perro’. Y yo pegado viendo a Gisela, y de repente viene el último bloque. Y dice Gisela: Bueno, como les prometí, acá viene ese perro de Roberto y entra un perro huevón que se llamaba Roberto, entra un perro y dice Gisela ‘¡acá está mi perro!’”, contó entre risas el exdeportista.

