Alejandra Baigorria visitó este jueves 12 de julio el set de “En boca de todos” y se mostró afectada por la salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana.

La pareja de Said Palao reconoció que, pese a que no sabe mucho de fútbol, sí le afectó la noticia del retiro del ‘Tigre’.

“Más allá del dinero y de la propuesta si estuvo mal o bien, yo como peruana me muero de pena. No sé mucho de fútbol, pero cuando jugaba Perú, era importante. Se sentía la emoción cuando estaba él”, comentó en el programa conducido por Maju Mantilla y Tula Rodríguez.

“Yo estoy muy triste, la verdad, en modo hincha, obviamente. ¿Ahora dónde terminará Gareca? Con el mejor postor, de repente”, puntualizó.

Por su parte, Ricardo Rondón también se manifestó respecto al tema y considera que Gareca priorizó el tema económico.

“Es una crónica de un adiós anunciado, se va con todos y no llega a un acuerdo. La prioridad era su bolsillo, esto es un trabajo, una negociación, y no estaba convencido de quedarse. Gareca ganaba 3.7 millones y ahora menos, él sabía que no se iba a quedar”, puntualizó el presentador de televisión.

Conductores de EBDT comentan la no renovación de Ricardo Gareca

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria respondió a los cuestionamientos tras el viaje con su novio

La modelo se reincorporó a sus actividades cotidianas tras realizar un viaje a Punta Cana, aventura que emprendió junto a su novio Arturo Caballero y sus hijos.