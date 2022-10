Rebeca Escribens se robó la atención este viernes 21 de octubre tras aparecer en el set de “América Espectáculos” luciendo un vestido similar al que usó María Pía Copello en Colombia, en los Latino Music Award 2022.

“Eso. ¡Buena! Es de María Pía”, dijeron sus compañeros que estaban detrás de cámaras, mientras aplaudían a la conductora de televisión.

Tras ello, la actriz explicó que decidió lucir la sexy prenda para dejar en claro que una mujer puede verse sexy y lucir lo que quiera a cualquier edad.

“María Pía debió prestarme su pierna también. ¿Qué tal? Vengo a defenderse a todas las mujeres de mi edad, a mí promo. Qué es eso de que uno no puede ponerse un vestido así. Uno tiene que diferenciar un vestido elegante y sensual”, comentó en un inicio la figura de América Televisión.

“Así que, por favor, dejen de molestarnos a las mujeres de cuarenta y tantos años, déjennos ponernos lo que da la gana. Y porque me amo y me respeto uso el vestido de María Pía Copello. He dicho.”, puntualizó.

Sin embargo, no todo terminó bien pues al momento que intentó moverse por el set tuvo problemas con el largo del vestido, que se le enredado en la pierna izquierda y pidió que manden el primer informe para evitar cualquier incidente en vivo.

“Luchito, ¡no puedo sacar mi pie!, ¡María Pía te odio! ¿Cómo hiciste? Mejor vamos a ver la primera nota”, exclamó en el set de América.

