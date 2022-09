Rebeca Esccribens se tomó unos minutos de su bloque “América Espectáculos” para hablar sobre el comunicado que emitió Gerard Piqué en el que pide respeto a la privacidad de sus dos hijos con Shakira.

Para la figura de América Televisión, la expareja de la artista colombiana no hizo bien las cosas desde un inicio y es por ello que ahora está en medio de la polémica.

“Les cuento que todos en las redes sociales se le han ido encima, es el hombre más odiado del mundo, o sea, imagínate, tener la raza de decir o pedir respeto cuando él mismo no ha sabido hacer las cosas bien”, comentó.

“Yo me estoy yendo de boca, espero que ni voltee a verme (...) como sé que no me van a ver, igual me voy a despachar: hubieras pensado tres veces, tres veces hubieras pensado antes de hacer las cosas, o sea, si no se quiere a alguien, se dice, se habla, se conversa”, acotó la conductora.

Finalmente, la también actriz resaltó que “cuando uno es mamá, cuando uno es papá, lamentablemente o no, tienes que pensar las cosas 18 mil veces más por tus hijos, por lo que estás sembrando porque luego la cosecha puede venir podrida”.

