Rebeca Escribens se tomó unos minutos de su bloque “América Espectáculos” para expresar su sentir luego que no fuera invitada la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, la que se llevará a cabo el próximo 10 de setiembre.

“Así es la vida, así es cuando uno hace matrimonio, hay personas que deseas invitar, y hay personas que no. A estas alturas de nuestras vidas, yo no compartiría (si fuera el caso) al que me da la gana, no por compromiso”, dijo en un inicio.

“¿Qué es lo que quieres decir?”, preguntó un miembro de su equipo que estaba detrás de cámaras. A lo que la conductora de televisión respondió rápidamente: “Que no nos han invitado”.

“Ya le llegó el parte a Choca, ya le llegó el parte a Natalie, la china no va a ir, a mí tampoco, hasta a la Valeria va a ir. ¿Cuándo han sido amigas ellas?”, añadió generando la risa de su equipo de producción.

“No es así, yo ya estaba pensando en el vestido y en lo que iba a comer en ese matrimonio”, acotó entre risas la conductora de televisión.

Tras ello, en un tono más serio, Rebeca le pidió a Ethel que disfrute de todo el proceso que implica preparar su boda con Julián Alexander.

“Debe estar más nerviosa la Ethel, pobrecita, con la ilusión. Ja, ja, ja. Ethel todo mi cariño, respeto en esta aventura, me imagino que estás súper nervios con toda la correteadera. Disfruta porque es tu momento, lo que digan los demás no importa”, puntualizó.

