El empresario Rafaél Fernández fue consultado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” respecto a las declaraciones que dio el cantante Leonard León, quien lo calificó de “muñeco ventrílocuo”.

El empresario resto importancia al comentario de la expareja de su esposa, y aclaró que lo único que está pidiendo es que firme los documentos para que los hijos mayores de Karla Tarazona puedan viajar a Estados Unidos.

“Yo no le doy importancia a ese tipo de personas que no me suma tampoco los leo y estoy pendiente de lo que hacen”, dijo Rafael Fernández a las cámaras de Magaly Medina.

Karla Tarazona envían carta notarial a padre de sus hijos

Por su parte, la conductora de “D Mañana” reveló que decidió enviarle una carta notarial al padre de sus hijos Steffano y Alessandro, en donde se le indica al cantante que tiene hasta el 8 de junio para firmar el documento para que sus pequeños salgan de viaje.

“El año pasado uno de mis pequeños, le pidió, personalmente, que el papá que le firme; él les dijo que ya. Ahora se ha recorrido a una carta notarial porque de abogado a abogado, ni personalmente se obtienen respuestas, he tenido que recurrir a un papel y esperamos hasta el miércoles para ir a firmar”, manifestó Tarazona.

