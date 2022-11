Nicola Porcella decidió pronunciarse luego que el programa “Magaly TV: La Firme” diera a conocer que tiene 16 denuncias de sus vecinos por sus ruidosas fiestas en su departamento en Miraflores.

Lejos de tomarlo con la seriedad las denuncias, el exparticipante de “Esto es guerra” advirtió a sus vecinos que seguirá haciendo fiestas y aún más ruidosas para que lo denuncien “de verdad”.

“Tranquilos todos, las fiestas seguirán y ahora más grandes para que de verdad se quejen. La próxima es con orquesta, misma hora y mismo lugar: mi casa”, escribió el modelo.

Asimismo, se dirigió al vecino que lo denunció ante las cámaras de Magaly Medina. “Hacen reuniones arriba, en el techo, entonces ya en varias ocasiones han hecho reuniones que comienzan más o menos como a las 10 de la noche y a veces duran hasta las 4, 5, 6 de la mañana. En una época creo que el señor Porcella se fue a trabajar a México y en ese periodo que el señor estaba fuera de Lima, no hubo problemas, no hubo fiestas, no hubo reuniones”, reveló su vecino Enrique Prouge.

“Vecino está invitado al próximo evento, será con orquesta y premio al mejor disfraz”, fue la respuesta de Porcella a Prouge, según consignó la periodista Kathy Sheen en su cuenta de Instagram.

