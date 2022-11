Patricia Barreto, protagonista de “Maricucha 2″, decidió pronunciarse ante la ola de críticas que le llegaron luego que le hiciera un desplante a Miguel Cabellos, reportero del programa “Amor y Fuego”.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video en el hace un mea culpa y señaló que “su respuesta no estuvo a la altura”. Y no solo eso, pues la actriz apareció junto a Miguel Cabellos y se disculpó públicamente con él.

“Aquí mis amigos de Amor y Fuego me han sorprendido. Acabo de salir de grabar y estoy con Miguel. Recién nos estamos conociendo, recién estoy entrando al tema de la farándula y todo esto. Quería decirte Miguel, en serio, pedirte las disculpas del caso. Me sentí un poco abrumada por la insistencia de las preguntas, pero no estuvo a la altura”, se le escucha decir a Barreto.

Además, envió un mensaje al popular ‘Peluchín’ y a Gigi Mitre, quienes en la reciente emisión de su programa no dudaron en criticarla por la actitud que tuvo con el reportero.

“Siento que no estuvo a la altura mi respuesta. La gente de comunidad sabe cómo soy y nada, desde ahora acá (en el corazón). Vamos a conversar y la vamos a pasar bien. También enviarle un saludo a Gigi y Rodrigo, gracias por la buena vibra siempre”, agregó.

¿Qué incidente protagonizó Patricia Barreto con reportero de ‘Amor y Fuego’?”

Patricia Barreto fue duramente criticada en “Amor y Fuego” por Gigi y Rodrigo González luego que hiciera un desplante a su reportero a la salida de un evento por el lanzamiento de “Maricucha 2″.

“Pero por qué siempre así de mala onda (...) no, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa”, declaró la actriz, quien estaba dentro de un vehículo junto a Andrés Vílchez.

Tras escuchar sus declaraciones, los conductores de “Amor y Fuego” se mostraron sorprendidos y fastidiados por la actitud de la actriz, pues aseguraron que nunca la trataron mal.

“Qué vamos a hacer programa contigo, me sobran las hojas de la pauta. ¿Qué se cree? la estelar... Cuando tu no figurabas, cuando la gente no sabía ni maricucha de ti, nosotros ya liderábamos al mediodía. El suelo esta parejo, pero hay niveles, aunque estés gozando de tu protagónico”, puntualizó ‘Peluchín’.

