Luego de que la difusión de una foto en la que se luce junto a la influencer dominicana Nicole Pérez incrementara los rumores de separación con Alondra García Miró, Paolo Guerrero decidió romper su silencio para explicar cuál es su vínculo con la rubia.

Poco después del lanzamiento del avance del programa “Amor y Fuego”, el delantero se comunicó con Rodrigo González para desmentir una relación con la dominicana y para explicar en qué contexto se tomaron una fotografía juntos.

“Fui a Miami a un restaurante y esta chica fue la que me reservó la mesa porque ella trabaja ahí. Pero nada más que eso, hicimos una amistad porque, como sabrás, en Miami está todo lleno y siempre es bueno mantener un contacto para que la próxima vez que vaya reserve una mesa para ir a comer”, fue la versión del futbolista, según reveló el conductor de “Amor y Fuego”.

¿Rompió con Alondra?

Pese a que salió a desmentir un romance con la influencer Nicole Pérez, Paolo Guerrero evitó responder si ha decidido ponerle fin a su noviazgo con la modelo peruana Alondra García Miró.

En conversación con Rodrigo González, el futbolista solo atinó a señalar que este tipo de especulaciones afectan a su entorno familiar.

“Quien la pasa mal con esto es mi familia, por este tipo de cosas que salen en la televisión. Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación con Alondra. Nunca hablé y no tengo porque hablar ahora”, fue el mensaje que el ‘Depredador’ le envió a ‘Peluchín’.

