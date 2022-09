Pancho Rodríguez decidió responderle fuerte y claro a Tula Rodríguez, luego que la conductora de “En Boca de Todos” lo cuestionara por insistir en regresar a nuestro país pese a que ya está haciendo una nueva vida en Chile junto a sus hijas.

El chileno no tomó nada bien las palabras de la conductora de América TV, y en una entrevista con Magaly Medina, lanzó una contundente respuesta al conocer que Migraciones ya levantó la restricción que impusieron en su contra por asistir a la fiesta de Yahaira Plasencia en plena pandemia.

“Solo quería comentarte algo que para mí es muy importante. Hoy yo estuve en un enlace con un programa en la tarde en el cual una conductora del programa me dijo ‘pero Pancho, por qué quieres seguir viniendo para acá, quédate allá, ya estás tranquilo’”, empezó señalando Pancho Rodríguez, por lo que Magaly lo interrumpió para aclarar que se trataba de Tula Rodríguez.

“Lo que te quiero decir (es que) yo soy padre de familia, tal vez hay algo que nos diferencia entre ella (Tula) y yo, yo no elijo quedarme en un lugar por estar en una zona de confort, yo si es que algo quiero transmitirle a mis hijas y a todos mis seguidores es que, punto uno; uno tiene que luchar por lo que quiere, punto dos; uno tiene que luchar por lo que cree justo por sobre todas las cosas si uno siente que están siendo injustos, lo que hoy, la resolución que tú tienes en tus manos me da la razón, de que fueron injustos conmigo y hoy están siendo justos”, expresó.

La respuesta del ex de Tepha Loza no quedó ahí. Luego que Magaly Medina le informara que sus ‘Urracos’ corroboraron que la restricción en su contra ya no figura en el sistema de Migraciones y que ya podía ingresar al territorio peruano, Pancho aseguró que, si no hubiera luchado por lo que creía justo, no hubiera podido volver al Perú en cinco años.

“Yo tal vez, si es que no hubiese luchado, como ella me dijo, yo no podría ingresar al Perú y por qué me tengo que privar el ingresar al Perú por algo injusto. Si es que yo el día de mañana quiero llevar a mis hijas a Máncora, a Machu Picchu, a donde sea, por qué, simplemente por darle el gusto a una persona que quiso sacarme o haya sido lo que haya sido ¿Por qué tenemos que dejar de luchar por lo que queremos?”, cuestionó.

